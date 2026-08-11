#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
Спорт

Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды

Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 19:33 Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына күміс жүлде түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төрехан Асанхан 70 келіге дейінгі салмақта жас жеткіншектер арасында екінші орын алды. Ол қоссайыс қорытындысы бойынша 269 (119+150) келіні еңсерді.

Таиланд өкілі Витчая Пратхумта алтын жүлдеге ие болды - 273 (119+154) келі. Иран спортшысы Реза Замани үздік үштікті түйіндеді - 268 (122+146) келі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ауыр атлетикадан Азия чемпионатында Сайрамкез Ақмолда күміс жүлде жеңіп алды
17:30, 05 ақпан 2024
Ауыр атлетикадан Азия чемпионатында Сайрамкез Ақмолда күміс жүлде жеңіп алды
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
18:50, 23 қазан 2025
Триатлон: Рамазан Айнегов жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында күміс жүлдеге ие болды
Қазақстан ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды
21:36, 10 тамыз 2026
Қазақстан ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында тағы екі медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
21:19, Бүгін
Соня Жиенбаева без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:01, Бүгін
Стала известна зарплата Никиты Бояркина в новом клубе
Фото: пресс-служба АСА
20:37, Бүгін
В ACA могут провести первый в истории ММА "анонимный бой"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:09, Бүгін
Экс-вратарь "Барыса" Бояркин официально перешёл в "Адмирал"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: