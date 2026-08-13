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Спорт

Әртістік жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты: Қазақстан құрамасы үздік ондыққа енді

Әртістік жүзу, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты, Қазақстан, үздік ондық , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 18:54 Сурет: olympic.kz
Будапештте (Венгрия) әртістік жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Әлем біріншілігі аясында Қазақстан құрамасы командалық сайыста (техникалық бағдарлама) өнер көрсетті. Нәтижесінде отандастарымыз 250.0992 ұпай жинап сегізінші орынға тұрақтады.

Ресей құрамасы 290.1267 ұпаймен жеңіске жетті. Қытай спортшылары 283.0642 ұпай жинап, екінші орын алса, Испания құрамасы 273.0474 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, бүгін, 13 тамызда Қазақстан құрамасы жұптық сайыста (техникалық бағдарлама) өнер көрсетеді.

Қазіргі таңда құраманың қоржынында бір медаль бар. Бұған дейін Виктор Друзин техникалық бағдарламада қола жүлдеге ие болған еді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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