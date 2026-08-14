Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыласы белгілі болды
Сурет: Instagram/wta
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтетін WTA 1000 санатындағы турнирдегі алғашқы қарсыласын білді, деп хабарлайды Zakon.kz.
sportarena.kz мәліметінше, Қазақстанның бірінші ракеткасы жарысты екінші айналымнан бастайды.
1/32 финалда Еленаның қарсыласы америкалық Тейлор Таунсенд болады. Ол WTA рейтингінде 110-орында тұр.
Аталмыш спортшы турнирдің бірінші айналымында АҚШ өкілі колумбиялық Камила Осорионы (60-орын) 3:6, 6:3, 6:3 есебімен жеңді.
АҚШ-тың Цинциннати қаласында өткен WTA 1000 санатындағы әйелдер арасындағы жекелей сында қазіргі чемпион – польшалық теннисші Ига Швёнтек. Өткен жылғы финалда ол италиялық Жасмин Паолиниді 7:5, 6:4 есебімен жеңген.
Айта кетсек, Ига Швёнтек биылғы Торонта турнирінде де жеңімпаз атанды. Ол финалда қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаны ірі есеппен жеңіп шықты.
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