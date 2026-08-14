#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Спорт

Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыласы белгілі болды

Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыласы белгілі болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 13:44 Сурет: Instagram/wta
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтетін WTA 1000 санатындағы турнирдегі алғашқы қарсыласын білді, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz мәліметінше, Қазақстанның бірінші ракеткасы жарысты екінші айналымнан бастайды.

1/32 финалда Еленаның қарсыласы америкалық Тейлор Таунсенд болады. Ол WTA рейтингінде 110-орында тұр.

Аталмыш спортшы турнирдің бірінші айналымында АҚШ өкілі колумбиялық Камила Осорионы (60-орын) 3:6, 6:3, 6:3 есебімен жеңді.

АҚШ-тың Цинциннати қаласында өткен WTA 1000 санатындағы әйелдер арасындағы жекелей сында қазіргі чемпион – польшалық теннисші Ига Швёнтек. Өткен жылғы финалда ол италиялық Жасмин Паолиниді 7:5, 6:4 есебімен жеңген.

Айта кетсек, Ига Швёнтек биылғы Торонта турнирінде де жеңімпаз атанды. Ол финалда қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаны ірі есеппен жеңіп шықты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыластары белгілі болды
00:06, 07 тамыз 2025
Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыластары белгілі болды
Елена Рыбакина
00:50, 16 тамыз 2023
Елена Рыбакинаның Цинциннатиде өтіп жатқан турнирдегі алғашқы қарсыласы белгілі болды
Елена Рыбакина
12:44, 08 наурыз 2024
Елена Рыбакинаның Индиан-Уэллстегі "Мастерс" турниріндегі алғашқы қарсыласы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис и Валерий Орехов с Кубком Гагарина 2024 года
14:52, Бүгін
"Металлург" Михайлиса и Орехова сегодня начинает выступление на турнире в Минске
Диего Лопес
14:27, Бүгін
Топовый нокаутёр Лопес был готов к бою с Царукяном, но может подраться с Оливейрой
Конор Макгрегор
14:00, Бүгін
"Болею за тебя, брат": Макгрегор верит в победу Гэрри над Махачевым в бою за титул UFC
Даниил Медведев
13:38, Бүгін
Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера – это легенда казахстанского тенниса Голубев
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: