#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионатында алтыншы орын алды

Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионатында алтыншы орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 13:43 Сурет: olympic.kz
Германияның Франкфурт-на-Майне қаласында көркем гимнастикадан әлем чемпионатының жеке көпсайыс бағдарламасындағы финал аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шешуші кезеңде Қазақстан құрамасының намысын Ақмарал Ерекешева қорғады. Төрт жаттығудың қорытындысы бойынша қазақстандық гимнаст 115,800 ұпай жинап, жалпы есепте алтыншы орынға ие болды.

Бас жүлдені Германия өкілі Дарья Варфоломеев 119,500 ұпаймен жеңіп алды. Күміс медаль Болгария спортшысы Стилияна Николоваға бұйырды – 117,600 ұпай. Ал Италия өкілі София Раффаэли 117,550 ұпаймен үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, Ақмаралдың Франкфурттағы жарысы мұнымен аяқталмайды. 16 тамызда ол шығыршық пен таспамен жаттығу бойынша финалдарға қатысады.

Ерекшева үшін бұл әлем чемпионаты – мансабындағы ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионатында тағы бір финалға бірінші орынмен шықты
12:20, 20 маусым 2025
Ақмарал Ерекешева көркем гимнастикадан әлем чемпионатында тағы бір финалға бірінші орынмен шықты
Көркем гимнастика, әлем чемпионаты, Германия, Қазақстан құрамасы
17:59, 20 шілде 2026
Көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын отандық спортшылардың аты-жөні жарияланды
Ақмарал Ерекешева, алтын медаль, Болгария, көркем гимнастика, жасөспірімдер, әлем чемпионаты
17:35, 22 маусым 2025
Көркем гимнастикадан жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: Ақмарал Ерекешева алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан на чемпионате Азии
13:54, Бүгін
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике: Казахстан вошёл в ТОП-3 медального зачёта
Казахстанец Салим Хасанов из &quot;Вильярреала&quot; стал призёром международного турнира
13:40, Бүгін
Казахстанец Салим Хасанов из "Вильярреала" стал призёром международного турнира
Соболенко высказалась о звании первой ракетки мира, на которое претендует Рыбакина
13:14, Бүгін
Соболенко высказалась о звании первой ракетки мира, на которое претендует Рыбакина
Сборная Казахстана по футзалу среди глухих поднялась в мировом рейтинге
12:45, Бүгін
Сборная Казахстана по футзалу среди глухих поднялась в мировом рейтинге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: