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Спорт

Теннисші Соня Жиенбаева Испанияда елдің назарын өзіне аударып, қарсыластарды шақ келтірмеуде

Соня Жиенбаева, теннис, Испания, World Tennis Tour Women 35, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 17:52 Сурет: Instagram/sonja.zhiy
16 тамызда қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева (WTA №738) Испанияның Виго қаласында өткен World Tennis Tour Women 35 турнирінің чемпионы атанды. Ол бір апта бұрын Испанияның Оренсе қаласында өткен WTT 75 турнирінде де топ жарған болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

20 жастағы қазақстандық спортшы W35 турнирінің тартысты финалында қытайлық Юфей Ренді (WTA №332) 1 сағат 44 минутта 7:6 (8:6), 7:5 есебімен тізе бүктірді. Бұл оның осы додадағы қатарынан беcінші жеңісі еді.

Соня жарыстың алғашқы айналымында чехиялық Юлия Страхованы (WTA №207) 6:3, 6:4 есебімен жеңді. Екінші раундта ресейлік Екатерина Яшинамен (WTA №516) кездесіп, алғашқы сетте ұтылып жатқанына қарамастан, жерлесіміз керемет камбэк жасады: 2:6, 6:2, 6:3. Ширек финалда ол тағы бір ресейлік теннисші Дарья Хомуцианскаяны да (WTA №296) 6:1, 6:4 есебімен қапы қалдырды. Ал жартылай финалға шығарда Соня португалиялық Матильде Йоргеден (WTA №272) басым түсті. Жиенбаеваның барлық бес қарсыласы әлемдік рейтингте өзінен әлдеқайда жоғары тұрғанын баса атап өткен жөн.

Виго кортында қазақстандық спортшы жекелей сында да, жұптық сайыста да сәтті өнер көрсетті. Турнирдің финалына дейін жетіп, Екатерина Яшинамен жұп құрып вице-чемпион атанды. Осылайша, 20 жастағы теннисшінің еншісінде қазір бес титул бар, оның төртеуі жекелей, біреуі жұптық сын бойынша тіркелді.

Бұған дейін грек-рим күресінен Германиядағы Гран-при турнирінде Қазақстан алты алтын медаль ұтып алғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
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