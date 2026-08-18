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Спорт

Мәнерлеп сырғанаудан жасөспірімдер арасындағы Гран-при кезеңінде ел намысын қорғайды

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушылар Таиландта жасөспірімдер арасындағы Гран-при кезеңінде өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 19:44 Сурет: olympic.kz
Халықаралық конькимен жүгірушілер одағы (ISU) Таиландтың Бангкок қаласында өтетін Гран-при кезеңіне қатысушылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс 3-5 қыркүйек аралығында өтеді.

Қазақстан құрамасы сапында мына мәнерлеп сырғанаушылар өнер көрсетеді:

- Мария Сосновская

- Ералы Шахимурат

- Сафия Абаева (қосалқы)

- Артур Смагулов (қосалқы)

- Никита Козлов (қосалқы)

Айта кетейік, жасөспірімдер арасындағы Гран-при 20 тамызда Қытайдың Сиань қаласында өтетін кезеңнен басталады.

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Айдос Қали
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