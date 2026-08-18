Мәнерлеп сырғанаудан жасөспірімдер арасындағы Гран-при кезеңінде ел намысын қорғайды
Сурет: olympic.kz
Халықаралық конькимен жүгірушілер одағы (ISU) Таиландтың Бангкок қаласында өтетін Гран-при кезеңіне қатысушылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс 3-5 қыркүйек аралығында өтеді.
Қазақстан құрамасы сапында мына мәнерлеп сырғанаушылар өнер көрсетеді:
- Мария Сосновская
- Ералы Шахимурат
- Сафия Абаева (қосалқы)
- Артур Смагулов (қосалқы)
- Никита Козлов (қосалқы)
Айта кетейік, жасөспірімдер арасындағы Гран-при 20 тамызда Қытайдың Сиань қаласында өтетін кезеңнен басталады.
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