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Спорт

Мәнерлеп сырғанаудан Грузиядағы Гран-при кезеңі: Қазақстан атынан қай спортшылар қатысады

Мәнерлеп сырғанаушы, Грузия, Гран-при кезеңі, Қазақстан құрамасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 22:24 Сурет: olympic.kz
Халықаралық конькишілер одағы (ISU) мәнерлеп сырғанаудан Батумиде (Грузия) өтетін жасөспірімдер арасындағы Гран-при кезеңіне қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы жекелей сырғанауда және мұздағы биде сынға түседі.

Ерлер арасындағы жекелей сайыста Артур Смагулов өнер көрсетеді. Ал әйелдер арасында Мария Санникова бақ сынайды.

Ал мұздағы би бағдарламасында Ева Шелаева мен Иван Соловьев ел намысын қорғайды.

Айта кетейік, жарыс 24-26 қазан аралығында өтеді.

Бұған дейін Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жүлдегері атанған полицейлер марапатталғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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