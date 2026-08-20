"Қайратты" бельгиялық "Андерлехт" ойсырата ұтып кетті
Матчтың басы алаң иелері үшін сәтсіз болды: қонақтардың екінші минутта орындаған алғашқы бұрыштама соққысы голмен аяқталып, қорғаушы Жульян Бьянкон ерекше көзге түсті.
Арада 22 минут өткен соң "Андерлехт" өз басымдығын еселеді: жартылай қорғаушы Лукас Амброс алыстан соққан добы Темірлан Анарбековтің қақпасына дөп кірді.
Бірінші таймның соңына қарай "Қайраттың" жағдайы, тіпті қиындап кетті. Алдымен алаңнан Александр Широбоков қуылды, ал үзіліске шығар алдында бельгиялық ұжым шабуылшы Даниил Сиканның күшімен таблодағы ұпайды 3:0 етті.
Екінші таймда командалар алаңға мүлде басқа көңіл-күймен шықты: қонақтар УЕФА Еуропа лигасының жалпы кезеңіне шығу үшін тағы бірнеше гол соғуды мақсат етсе, ал Рафаэль Уразбахтиннің шәкірттері азшылықта ойнаса да енді қақпаларына гол өткізбеуге тырысты.
Қазақстан чемпионы қарсыластың қысымына қарамастан, азшылықта тамаша өнер көрсетіп, қонақтарға төтеп берді. 3:0 есебі соңғы ысқырыққа дейін өзгеріссіз қалды.
Бұл командалар арасындағы қарымта ойын 27 тамызда Бельгияда өтеді.