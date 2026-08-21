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Спорт

"Қайрат"-"Андерлехт"матчіне Бельгиядан 18 жанкүйер Алматыға келді

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 10:30 Фото: Zakon.kz
20 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда "Қайрат" пен "Андерлехт" арасындағы Еуропа лигасының іріктеу кезеңі плей-офф кезеңіндегі алғашқы матчқа Бельгиядан бар болғаны 18 жанкүйер келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Клубтың сайтындағы мәліметке сәйкес, сапарға тек екі журналист – Het Nieuwsblad басылымынан Юрген Герил және La Dernière Heure газетінің тілшісі Ив Тайлдеман қатысты.

"Алматыға сапар, сөзсіз, оңай болған жоқ. Дегенмен 18 батыл жанкүйер бұл ұзақ сапарға шығып, "күлгін-ақтарды" қолдады", – делінген хабарламада.

Өз кезегінде "Андерлехт" ойыншылары жанкүйерлеріне өздерінің матчта киген жейделерін сыйға тартты.

"Андерлехт" бас бапкері Витор Бруну Алматыда өткен баспасөз мәслихатында қарымта матчта да 20 тамыздағы кездесудегідей "Қайратқа" құрметпен қарайтынын айтқан болатын.

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Гүлай Ашекова
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