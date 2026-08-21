"Қайрат"-"Андерлехт"матчіне Бельгиядан 18 жанкүйер Алматыға келді
Фото: Zakon.kz
20 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда "Қайрат" пен "Андерлехт" арасындағы Еуропа лигасының іріктеу кезеңі плей-офф кезеңіндегі алғашқы матчқа Бельгиядан бар болғаны 18 жанкүйер келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Клубтың сайтындағы мәліметке сәйкес, сапарға тек екі журналист – Het Nieuwsblad басылымынан Юрген Герил және La Dernière Heure газетінің тілшісі Ив Тайлдеман қатысты.
"Алматыға сапар, сөзсіз, оңай болған жоқ. Дегенмен 18 батыл жанкүйер бұл ұзақ сапарға шығып, "күлгін-ақтарды" қолдады", – делінген хабарламада.
Un immense merci aux 18 supporters mauves qui ont fait le déplacement jusqu’à Almaty. 💜 #KAIAND pic.twitter.com/ANjMx7fRlk— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 20, 2026
Өз кезегінде "Андерлехт" ойыншылары жанкүйерлеріне өздерінің матчта киген жейделерін сыйға тартты.
The players decided themselves to give their match-worn shirts to the 18 fans who had travelled with them after the match. 👏— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) August 20, 2026
Respect 💜👏 pic.twitter.com/TTgu2nrEd2
"Андерлехт" бас бапкері Витор Бруну Алматыда өткен баспасөз мәслихатында қарымта матчта да 20 тамыздағы кездесудегідей "Қайратқа" құрметпен қарайтынын айтқан болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript