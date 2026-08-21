#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.23
535.99
5.46
Спорт

"Андерлехт" қарымта матчта "Қайратқа" құрметпен қарайды

Андерлехт командасы, футбол, ойыншылар , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:58 Сурет: Zakon.kz.
2026 жылғы 20 тамыздағы ойыннан кейінгі баспасөз мәслихатында "Андерлехт" командасының бас бапкері Витор Бруну қарымта кездесуде де 20 тамыздағы матчтағыдай "Қайратқа" құрметпен қарайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда португалиялық маман тіпті "Андерлехт" келесі өтетін матчқа үш доп айырмасымен шыққанның өзінде, бұл негізгі кезеңге жолдама алуға кепілдік бермейтінін атап өтті. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде жақында болған жағдайды мысалға келтірді. Данияның "Орхус" командасы Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіндегі алғашқы матчта өз алаңында Польшаның "Лех" командасынан 1:4 есебімен жеңілгенімен, келесі кезеңге өтті.

"Егер мен "Қайраттың" бас бапкері болсам, ойыншыларымды қалай ынталандыру керектігін нақты білетін едім. Ал егер менің футболшыларым "Қайрат" ойыншыларының орнында болса, олар да жағдайды өзгерту үшін бар күшін салатын еді. Қарымта матчта да "Қайратқа" бүгінгідей құрметпен қараймын", – деді Бруну баспасөз мәслихатында.

Витор Бруну өз командасының "Қайратқа" алдын ала дайындалып, қарсыласын мұқият зерттегенін жасырмады. Сонымен қатар команданың дайындалуға уақыты көп болмаған. Ұзақ ұшу және логистика мәселелері де дайындық процесін қиындатқан.

"Дегенмен біз алаң иелерімен қалай ойнау керектігін білдік. Екінші таймға шығар алдында ойыншыларға ойынды жалғастыру керектігін айттым, өйткені текетірес әлі аяқталған жоқ. Бір аптадан кейін Брюссельде де дәл осылай ойнаймыз", – деді қонақ команданың бапкері.
Андерлехт командасы, футбол, ойыншылар , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:58

Сурет: X/rscanderlecht

Ол есеп – адамның ойынға деген көзқарасын көрсететінін атап өтті.

"Жеңіске жетсең, бәрі мақтайды, ал жеңілген кезде сынайды. "Қайраттың" басын төмен түсіруіне болмайды. Команда бапкерінің нәтиже көрсетуге жеткілікті білімі мен біліктілігі бар", – деп атап өтті "Андерлехттің" бас бапкері.
Андерлехт-Қайрат, футбол, ойыншылар , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:58

Сурет: Zakon.kz.

Айта кетейік, алматылық "Қайраттың" бас бапкері Рафаэль Уразбахтин де Еуропа лигасы аясындағы матчта бельгиялық "Андерлехттен" ірі есеппен жеңілгеніне қатысты пікір білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
жанкүйерлер, Қайрат құрамасы, футбол
11:31, Бүгін
"Қайрат" бапкері "Андерлехттен" ірі есеппен жеңілгеннен кейін пікір білдірді
&quot;Селтик&quot; бапкері командасының сәтсіздігін мойындап, &quot;Қайратты&quot; құттықтады
11:16, 27 тамыз 2025
"Селтик" бапкері командасының сәтсіздігін мойындап, "Қайратты" құттықтады
Оразбахтин: Топтық кезеңде мүмкіндігінше атақты клубтармен кездескіміз келеді
11:28, 27 тамыз 2025
Оразбахтин: Топтық кезеңде мүмкіндігінше атақты клубтармен кездескіміз келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ералы Аскербек
14:58, Бүгін
Борец из США разгромил казаха Ералы Аскербека на чемпионате мира в Словакии
Какие последствия могут грозить Казахстану из-за травмы Елены Рыбакиной
14:36, Бүгін
Какие последствия могут грозить Казахстану из-за травмы Елены Рыбакиной
Шон Брэди в клетке перед боем
14:24, Бүгін
"С ним покончено": Брэди не верит в камбэк Рахмонова в UFC
&quot;Будет крайне тяжело&quot;: BBC не верит, что Елена Рыбакина выступит на US Open
14:07, Бүгін
"Будет крайне тяжело": BBC не верит, что Елена Рыбакина выступит на US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: