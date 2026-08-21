"Андерлехт" қарымта матчта "Қайратқа" құрметпен қарайды
Алматыда португалиялық маман тіпті "Андерлехт" келесі өтетін матчқа үш доп айырмасымен шыққанның өзінде, бұл негізгі кезеңге жолдама алуға кепілдік бермейтінін атап өтті. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде жақында болған жағдайды мысалға келтірді. Данияның "Орхус" командасы Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіндегі алғашқы матчта өз алаңында Польшаның "Лех" командасынан 1:4 есебімен жеңілгенімен, келесі кезеңге өтті.
"Егер мен "Қайраттың" бас бапкері болсам, ойыншыларымды қалай ынталандыру керектігін нақты білетін едім. Ал егер менің футболшыларым "Қайрат" ойыншыларының орнында болса, олар да жағдайды өзгерту үшін бар күшін салатын еді. Қарымта матчта да "Қайратқа" бүгінгідей құрметпен қараймын", – деді Бруну баспасөз мәслихатында.
Anderlecht, de Vítor Bruno 🇵🇹, venceu o Kairat por 0-3 na primeira mão do playoff da Liga Europa. pic.twitter.com/UbBG79ycL3— Cabine Desportiva (@CabineSport) August 20, 2026
Витор Бруну өз командасының "Қайратқа" алдын ала дайындалып, қарсыласын мұқият зерттегенін жасырмады. Сонымен қатар команданың дайындалуға уақыты көп болмаған. Ұзақ ұшу және логистика мәселелері де дайындық процесін қиындатқан.
"Дегенмен біз алаң иелерімен қалай ойнау керектігін білдік. Екінші таймға шығар алдында ойыншыларға ойынды жалғастыру керектігін айттым, өйткені текетірес әлі аяқталған жоқ. Бір аптадан кейін Брюссельде де дәл осылай ойнаймыз", – деді қонақ команданың бапкері.
Ол есеп – адамның ойынға деген көзқарасын көрсететінін атап өтті.
"Жеңіске жетсең, бәрі мақтайды, ал жеңілген кезде сынайды. "Қайраттың" басын төмен түсіруіне болмайды. Команда бапкерінің нәтиже көрсетуге жеткілікті білімі мен біліктілігі бар", – деп атап өтті "Андерлехттің" бас бапкері.
Айта кетейік, алматылық "Қайраттың" бас бапкері Рафаэль Уразбахтин де Еуропа лигасы аясындағы матчта бельгиялық "Андерлехттен" ірі есеппен жеңілгеніне қатысты пікір білдірді.