#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

"Қайрат" – "Андерлехт" ойыны алдында жанкүйерліне үндеу жасады

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 10:05 Фото: Zakon.kz
Еуропа лигасының плей-офф кезеңіндегі алғашқы матч алдында алматылық "Қайрат" командасы өз жанкүйерлеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Футболшылар әлеуметтік желідегі парақшаларында 20 тамыз сағат 20:00-де Алматының Орталық стадионында "Қайрат" бельгиялық "Андерлехт" командасын қабылдайтынын еске салып, осыған байланысты жанкүйерлерден билеттерді алыпсатарлардан сатып алмауын ескертті.

"Мұндай билеттердің күші жойылуы мүмкін, сондықтан матчқа кіре алмай қалу қаупі бар. Бұл жанкүйерлерге де, ұйымдастырушыларға да қолайсыздық туғызады", – деп матч көрермендеріне алдын ала құлаққағыс етті.

Сонымен қатар билеттерді тиісті мобильді қосымшалар арқылы сатып алуға болатыны белгілі болды. Сатып алу кезінде ЖСН көрсету қажет, сондай-ақ сатып алынған билеттер кері қайтарылмайды.

Ал матч өтетін күні көрермендерге кездесудің басталуына екі-үш сағат қалғанда стадионға келу ұсынылды. Бұл кезекте тұрып қалмауға және үлкен еурокубок кешінің атмосферасын толық сезінуге мүмкіндік береді.

"Бізге сіздердің дауыстарыңыз, энергияларыңыз және алғашқы минуттан соңғы минутқа дейінгі қолдауларыңыз қажет", – делінген футбол клубының хабарламасында.

16 тамызда Алматы қаласының Спорт нысандары дирекциясы алдағы матч алдында Орталық стадионда қандай жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Джастин
10:29, Бүгін
Канье Уэстің досы Алматыдағы кештен кейін әсерімен бөлісті
&quot;Қайраттың&quot; Еуропа лигасындағы қарсыласы анықталды
11:46, 14 тамыз 2026
"Қайраттың" Еуропа лигасындағы қарсыласы анықталды
Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы
15:53, 21 қазан 2025
Алматыда "Қайрат" – "Пафос" матчы алдындағы тазалық жұмыстары күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер &quot;Астана&quot; Григорий Бабаян с &quot;Кызылжаром&quot; в КПЛ
12:15, Бүгін
Главный тренер "Астана" Григорий Бабаян с "Кызылжаром" в КПЛ
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
11:46, Бүгін
Казахстан завершил в ТОП-5 ЧМ по артистическому плаванию среди юниоров
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в &quot;Крылья Советов&quot;
11:28, Бүгін
Ислам Чесноков отправится в аренду с правом выкупа в "Крылья Советов"
Алдияр и Алимжан Жауынбай
11:05, Бүгін
Два брата из Казахстана завоевали три "золота" на международном турнире по шахматам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: