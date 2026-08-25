#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Спорт

Қазақстан маунтинбайктан Малайзиядағы турнирде үш медаль еншіледі

Маунтинбайк, Малайзия, Қазақстан, медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 18:22 Сурет: olympic.kz
Маунтинбайктан Қазақстан ұлттық құрамасы Малайзияның Кучинг қаласында өткен халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, отандастарымыз екі дисциплина бойынша жүлдегерлер қатарына енді.

Ерлер арасындағы жарыста Денис Сергиенко екі күміс медальға ие болды. Ол XCC және XCO сайыстарында екінші орын алды.

Әйелдер арасында Татьяна Генелева XCC бәсекесінде үшінші орынға ие болып, қола медаль жеңіп алды.

Бұған дейін қазақстандық таеквондошы Қытайдағы халықаралық турнирде қола медаль иеленгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан таеквондодан Ресейде өткен жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды
22:30, 10 тамыз 2026
Қазақстан таеквондодан Ресейде өткен жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды
Қазақстандық ауыр атлеттер Қырғызстандағы турнирде төрт алтын медаль жеңіп алды
18:20, 26 желтоқсан 2025
Қазақстандық ауыр атлеттер Қырғызстандағы турнирде төрт алтын медаль жеңіп алды
Қазақстандық таеквондошылар Черногориядағы турнирде екі медаль жеңіп алды
17:06, 14 қазан 2025
Қазақстандық таеквондошылар Черногориядағы турнирде екі медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рамазан Оразов на предматчевой пресс-конференции
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана Оразов близок к возвращению на поле после травмы
Елена Рыбакина после победного матча
18:11, Бүгін
Известный российский тренер Янчук дал Рыбакиной совет отказаться от участия в US Open
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Бүгін
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Бүгін
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: