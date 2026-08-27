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Спорт

Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне қатысатын барлық 36 команда және жеребе тарту шарттары белгілі болды

Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне қатысатын барлық 36 команда және жеребе тарту шарттары белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 16:59 Сурет: Instagram/championSleague
2026 жылғы 27 тамыз күні кешке Монакода УЕФА Чемпиондар лигасының 2026/27 маусымындағы жалпы кезеңінің жеребесі таратылады. Оған 36 клуб қатысады. Оның 29-ы турнирге тікелей жолдама алса, қалған жетеуі іріктеу кезеңінің плей-офф раунды арқылы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

36 қатысушы команда клубтық коэффициентіне сәйкес тоғыз командадан төрт себетке бөлінді. Турнирдің қазіргі жеңімпазы ПСЖ бірінші себетте бірінші нөмірлі команда ретінде орналасады.

Жалпы кезеңде әр команда әр себеттен екі қарсыласпен, яғни біреуімен өз алаңында, екіншісімен сырт алаңда ойнайды.

Чемпиондар лигасы жеребе тарту топтары төмендегідей бөлінді:

1-топ: ПСЖ, "Бавария", "Реал", "Ливерпуль", "Интер", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Барселона" және "Атлетико".

2-топ: "Боруссия-Дортмунд", "Рома", "Спортинг", "Астон Вилла", "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Бетис" және ПСВ.

3-топ: "Фейеноорд", "Лилль", "Буде-Глимт", "Наполи", "Лейпциг", "Вильярреал", "Шахтер", "Галатасарай" және "Фенербахче".

4-топ: "Славия", "Штутгарт", ЛАСК, "Комо", "Ланс", "Сабах", "Викинг", "Слован" және АЕК.

Жеребе барысында әр клуб сегіз түрлі қарсылас алады: әр себеттен екі командадан.

Жалпы кезеңге қатысатын әр команда төрт матчты өз алаңында және төрт матчты сырт алаңда өткізеді.

Бір ұлттық қауымдастыққа тиесілі командалар жалпы кезеңде бір-бірімен кездесе алмайды. Сонымен қатар бір команда басқа бір елден ең көбі екі қарсыласпен ойнай алады.

Жарыстың келесі кезеңіне кімдер өтеді?

1-орыннан 8-орынға дейін орналасқан командалар тікелей Чемпиондар лигасының 1/8 финалына шығады.

9-орыннан 24-орынға дейін орналасқан клубтар плей-оффтың өтпелі матчтарында ойнайды.

Ал 25-орыннан 36-орынға дейін орналасқан командалар еурокубоктардағы өнерін аяқтайды.

УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі алғашқы матчтар 8 қыркүйекте басталады.

Айта кетейік, алдағы жеребеге қатысатын командалардың бірі — италиялық "Рома" — А сериясындағы жаңа маусымды өте сәтті бастады.

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Гүлай Ашекова
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