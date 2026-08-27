#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Спорт

"Фенербахче" 17 жылдан кейін Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне қайта оралды

«Фенербахче» 17 жылдан кейін Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне қайта оралды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 13:38 Сурет: Instagram/fenerbahce
2026 жылғы 27 тамызда УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңі плей-офф раундының барлық қарымта матчтары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сол кездесулердің бірінде түркиялық "Фенербахче" сырт алаңда француздың "Лион" клубын жеңіп, Еуропаның ең беделді клубтық турнирінің негізгі кезеңінде ойнау құқығына ие болды.

Осылайша, Ыстамбұл клубы 18 жылға жуық уақыттан кейін алғаш рет Еуропаның үздік командаларымен Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде күш сынасады. "Фенербахче" бұл кезеңде соңғы рет 2008/09 маусымында ойнаған.

"Сары канареялар" сырт алаңда "Лионды" 2:1 есебімен жеңіп, келесі кезеңге жолдама алды. Түркиялық команда алғашқы таймда-ақ басымдыққа ие болды. Голдарды Ведат Мурики мен Арчи Браун соқты.

Екінші таймда алаң иелері есеп айырмасын қысқартқанымен, бұл жеңіске жетуге жеткіліксіз болды. Нәтижесінде "Лион" Чемпиондар лигасынан шығып, жолын Еуропа лигасында жалғастырады. Командалардың Түркияда өткен алғашқы кездесуі 1:1 есебімен аяқталған еді.

Ойын күніндегі басқа матчтарда Грекияның АЕК клубы өз алаңында "Қайраттың" жуырдағы жеңімпазы болгариялық "Левскиді" 4:0 есебімен ойсырата жеңді. Екі матчтың қорытындысы бойынша АЕК Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті.

Загребтің "Динамосы" сырт алаңда норвегиялық "Викингке" 1:3 есебімен есе жіберді. Ал алғашқы кездесуде командалар 2:2 есебімен тең түскен болатын.

Тағы бір ойында словакиялық "Слован" қосымша уақытта словениялық "Целеге" 2:1 есебімен жол бермей, Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды. Бір апта бұрынғы матч 1:1 есебімен аяқталған еді.

УЕФА Чемпиондар лигасы-2026/27 маусымының негізгі кезеңінің жеребесі 27 тамызда Қазақстан уақытымен сағат 22:00-де өтеді.

Бұған дейін австриялық LASK "Селтикке" қарсы матчта керемет камбэк жасап, Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шыққаны туралы жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
«Андерлехт» – «Қайрат» матчына билеттердің бәрі сатылып кетті
13:50, Бүгін
"Андерлехт" – "Қайрат" матчына билеттердің бәрі сатылып кетті
&quot;Қайрат&quot; тарихты жазып, УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті
00:29, 27 тамыз 2025
"Қайрат" тарихты жазып, УЕФА Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне өтті
&quot;Қайрат&quot; құрамасы &quot;Сутьесканы&quot; тағы да жеңіп, Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өтті
11:26, 16 шілде 2026
"Қайрат" құрамасы "Сутьесканы" тағы да жеңіп, Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: