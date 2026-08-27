"Андерлехт" – "Қайрат" матчына билеттердің бәрі сатылып кетті
Клубтың жарияланымына сәйкес, әзірге 45, 55 және 65 еуро тұратын VIP санатындағы билеттерді сатып алуға болады. "Қайрат" жанкүйерлеріне де белгілі бір мөлшерде билет бөлінген.
Алайда "сары-қаралардың" жанкүйерлеріне қанша билет сатылғаны және олардың қаншасы Брюссельдегі трибуналарда болатыны туралы ақпарат жоқ.
Қарымта матч 27 тамызда Брюссельдегі Lotto Park стадионында өтеді. Ойын Қазақстан уақытымен сағат 23:30-да басталады. Қазіргі дерек бойынша, матч 27 тамызда Lotto Park-та өтетіні расталған.
F FotMob +1 20 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда "Қайрат" пен "Андерлехт" арасындағы Еуропа лигасының іріктеу кезеңі плей-оффындағы алғашқы матчты Бельгиядан келген небәрі 18 жанкүйер тамашалаған.
Сондай-ақ матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында "Андерлехт" бас бапкері Витор Бруну қарымта кездесуде де "Қайратқа" Алматыдағы матчтағыдай құрметпен қарайтынын айтқан.