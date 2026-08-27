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Спорт

"Андерлехт" – "Қайрат" матчына билеттердің бәрі сатылып кетті

«Андерлехт» – «Қайрат» матчына билеттердің бәрі сатылып кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 13:50 Сурет: Zakon.kz.
26 тамызда бельгиялық клубтың баспасөз қызметі Еуропа лигасының іріктеу кезеңіндегі плей-оффтың алматылық "Қайратқа" қарсы қарымта матчына барлық билеттің сатылып кеткенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Клубтың жарияланымына сәйкес, әзірге 45, 55 және 65 еуро тұратын VIP санатындағы билеттерді сатып алуға болады. "Қайрат" жанкүйерлеріне де белгілі бір мөлшерде билет бөлінген.

Алайда "сары-қаралардың" жанкүйерлеріне қанша билет сатылғаны және олардың қаншасы Брюссельдегі трибуналарда болатыны туралы ақпарат жоқ.

Қарымта матч 27 тамызда Брюссельдегі Lotto Park стадионында өтеді. Ойын Қазақстан уақытымен сағат 23:30-да басталады. Қазіргі дерек бойынша, матч 27 тамызда Lotto Park-та өтетіні расталған.

F FotMob +1 20 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда "Қайрат" пен "Андерлехт" арасындағы Еуропа лигасының іріктеу кезеңі плей-оффындағы алғашқы матчты Бельгиядан келген небәрі 18 жанкүйер тамашалаған.

Сондай-ақ матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында "Андерлехт" бас бапкері Витор Бруну қарымта кездесуде де "Қайратқа" Алматыдағы матчтағыдай құрметпен қарайтынын айтқан.

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Гүлай Ашекова
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