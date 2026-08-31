"Қайрат" сапындағы бір ойыншы алаңнан қуылса да, сырт алаңда "Елімайды" жеңді
"Сары-қаралар" алғашқы таймда-ақ басымдыққа ие болды. Бірнеше минуттың ішінде қарсылас қақпасына екі гол соқты.
Қонақтар сапынан испаниялық Марк Гуаль мен португалиялық Луиш Мата мергендігімен көзге түсті.
Үзілістен кейін "Қайрат" қарқынын бәсеңдетпей, семейлік команданың қақпасы маңынан мүмкіндік іздеуді жалғастырды. Алматы командасы бір ойыншыға кем ойнағанына қарамастан, шабуылдарын тоқтатпады.
75-минутта "Қайрат" ойыншысы Александр Широбоков қызыл қағаз алып, алаңнан қуылды. Бір ойыншысы кем қалғанына қарамастан, қонақтар тағы бірнеше гол соғуы мүмкін еді. Алайда бұл жолы сәттілік Андрей Карпович шәкірттерінің жағында болды.
Осылайша Рафаэль Уразбахтин шәкірттері кезекті үш ұпайын еншілеп, турнирлік кестедегі ұпай санын 51-ге жеткізді. Алматы клубы чемпиондық жарыста көш бастап тұрған Шымкенттің "Ордабасын" (55 ұпай) қуып келеді.
Қазір екі команданы төрт ұпай бөліп тұр. Сонымен қатар, "Қайраттың" бір ойыны кем.
Қазақстан Премьер-лигасының 24-турының басым бөлігі өткен демалыс күндері өтті. Матчтарда мынадай нәтижелер тіркелді:
"Ұлытау" – "Жетісу" — 3:0 "Жеңіс" – "Алтай" — 1:0 "Ордабасы" – "Қызылжар" — 3:0 "Қайсар" – "Оқжетпес" — 2:3 "Каспий" – "Тобыл" — 1:0 "Ертіс" – "Ақтөбе" — 2:1 "Атырау" – "Астана" — 2:3