Ямаль мен Рафинья дубль жасап, "Барселонаға" қатарынан үшінші рет жеңіс сыйлады
Матчтың басында каталондық команда қонақтарды қуып жетуге мәжбүр болды. 12-минутта "Райо Вальекано" ойыншысы Серхио Камельо есеп ашты.
Алайда бұдан кейінгі 10 минут ішінде "Барселона" есепті теңестіріп қана қоймай, алға шықты. Гол авторлары – Рафинья мен Ламин Ямаль.
Екінші таймда "Районың" ойыншылары екі гол соқты. Флориан Лежен допты өз қақпасына енгізсе, Камельо дубль жасады.
Дегенмен бұл күні "Барселонаны" тоқтату мүмкін болмады. Кездесудің соңғы 20 минутында Рафинья мен Ямаль тағы бір-бір голдан соғып, командасына жеңіс әкелді.
Осылайша, "Барселона" маусым басындағы үш кездесудің барлығында жеңіске жетіп, 9 ұпаймен Ла Лига турнирлік кестесінде көш бастады.
Бұл ойында команданың көшбасшылары ерекше көзге түсті. Рафинья Испания чемпионатындағы үш матчта 6 (5+1) ұпай жинап, гол соғушылар тізімінде Килиан Мбаппеден (4) озып кетті. Сонымен қатар ол "гол+пас" жүйесі бойынша да көш бастап тұр.
Ал Ламин Ямаль өткен түні "Барселона" сапындағы елуінші голын соқты. Осылайша ол 19 жасында бұл межеге жеткен ең жас футболшы атанды.
Дарынды испаниялық ойыншы сонымен қатар Еуропаның үздік бес чемпионатында 50 гол соққан ең жас футболшы атанды. Бұл көрсеткіш бойынша ол Килиан Мбаппе мен Эрлинг Холандты басып озды.