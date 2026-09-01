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Спорт

Оралда дзюдодан ел үздіктері анықталды

Оралда дзюдодан ел үздіктері анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 18:33 Сурет: olympic.kz
Орал қаласында дзюдодан ересектер арасында өтіп жатқан Қазақстан чемпионатында жекелей сайыстар аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел чемпионатындағы жеңімпаздар мен жүлдегерлердің толық тізімі төменде көрсетілген.

Ерлер

60 келіге дейін:

1. Нұрдәулет Мейрамбеков (Қызылорда облысы)

2. Мади Серіков (Абай облысы)

3. Мағжан Шамшадин (Қызылорда облысы)

3. Дильшод Миртурсын (Шымкент)

66 келіге дейін

1. Ердәулет Бозжа (Қызылорда облысы)

2. Нұрсұлтан Зайзағалиев (БҚО)

3. Данияр Қалмағамбетов (Ақтөбе облысы)

3. Есентай Имаханов (Абай облысы)

73 келіге дейін:

1. Данияр Шамшаев (Жамбыл облысы)

2. Дархан Қойбағар (Жетісу облысы)

3. Дастан Жұмажанов (Қарағанды облысы)

3. Дастан Шаяхметов (Абай облысы)

81 келіге дейін:

1. Мәди Амангелді (Астана)

2. Асқар Нарқұлов (Маңғыстау облысы)

3. Ерзат Арғынов (Абай облысы)

3. Азат Күмісбай (Маңғыстау облысы)

90 келіге дейін

1. Нұржан Бисенов (Ақтөбе облысы)

2. Ақжол Дүйсенбаев (Қарағанды облысы)

3. Дидар Хамза (Түркістан облысы)

3. Данил Крылов (БҚО)

100 келіге дейін:

1. Асқар Біржанов (Қарағанды облысы)

2. Ерсұлтан Мұзаппаров (Шымкент қаласы)

3. Әділет Сапарғалиев (Атырау облысы)

3. Жалғас Серіков (Алматы облысы)

100 келіден жоғары:

1. Санжар Жабборов (Алматы)

2. Ардақ Серіков (Қостанай облысы)

3. Ильяс Қалидолда (Алматы)

3. Жантілек Нұртілепов (Маңғыстау облысы)

Әйелдер

48 келіге дейін:

1. Ғалия Тынбаева (Алматы)

2. Иянат Жұбатқан (Ақтөбе облысы)

3. Ұлбосын Абдукаримова (Түркістан облысы)

3. Аяулым Турдике (Маңғыстау облысы)

52 келіге дейін:

1. Аружан Ережепова (Алматы облысы)

2. Меруерт Сәрсенова (Маңғыстау облысы)

3. Нұрбала Зайнул (Түркістан облысы)

3. Айшабибі Мурадимова (БҚО)

57 келіге дейін:

1. Бақыт Құсақбаева (Ақтөбе облысы(

2. Дина Мұханбет (Қызылорда облысы)

3. Аяулым Қалмырза (Түркістан облысы)

3. Іңкәр Тулепбергенова (Жетісу облысы)

63 келіге дейін:

1. Самалай Ерғалиева (Қостанай облысы)

2. Дамеля Асылханова (Атырау облысы)

3. Асылжан Орынбасарова (Жамбыл облысы)

3. Валерия Постникова (Қарағанды облысы)

70 келіге дейін:

1. Мөлдір Нарынова (Жетісу облысы)

2. Көркем Орымбек (Алматы)

3. Нұрсезім Тұрлыбек (Шымкент)

3. Шынар Бітімбай (Атырау облысы)

78 келіге дейін:

1. Екатерина Токарева (Алматы облысы)

2. Шынар Абатова (Қызылорда облысы)

3. Салтанат Ахметова (Түркістан облысы)

3. Назерке Тілеуханова (Абай облысы)

78 келіден жоғары:

1. Назгүл Маратова (СҚО)

2. Карина Такиева (БҚО)

3. Камила Берліқаш (Жетісу облысы)

3. Ақерке Рамазанова (Алматы)

Айта кетейік, ел чемпионатының шешуші күнінде аралас командалық жарыс ұйымдастырылады.

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