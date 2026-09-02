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Спорт

Алматыда спорттық гимнастикадан ел чемпионатының жеңімпаздары анықталды

Спорттық гимнастика, Қазақстан чемпионаты, жеңімпаздар, Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 17:33 Сурет: olympic.kz
Алматыда ерлер арасында спорттық гимнастикадан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспаасөз қызметінің хабарлауынша, көпсайыста Алматы қаласының өкілі Ильяс Азизов 80,599 ұпай жинап, І- орынға ие болды.

Нуртан Идрисов (Павлодар облысы) 80,598 ұпаймен ІІ-орын алды. Павлодар облысының тағы бір спортшысы Роман Хегай 79,066 ұпаймен ІІІ-орынға жайғасты.

Төменде жекелей жаттығу түрлерінде жүлдегерлердің тізімі көрсетілген.

Еркін жаттығу

1. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)

2. Асан Салимов (Алматы)

3. Милад Карими (Алматы)

Ат снаряды

1. Дияс Тойшыбек (Шымкент)

2. Зейнолла Идрисов (Алматы)

3. Роман Хегай (Павлодар облысы)

Сақиналар

1. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)

2. Роман Маменов (Павлодар облысы)

3. Артем Ковалев (Павлодар облысы)

Қол тіреп секіру

1. Асан Салимов (Алматы)

2. Алтынхан Темірбек (Шымкент)

3. Фарух Набиев (Шымкент)

3. Нуртан Идрисов (Павлодар облысы)

Қоссырық

1. Роман Хегай (Павлодар облысы)

2. Ильяс Азизов (Алматы)

3. Алишер Тойбазаров (Шымкент)

Кермедегі жаттығу

1. Фарух Набиев (Шымкент)

2. Алтынхан Темирбек (Шымкент)

3. Семург Каримов (Шымкент)

Бұған дейін Оралда дзюдодан ел үздіктері анықталғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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