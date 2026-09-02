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Спорт

Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан қоржыны тағы екі қола медальмен толықты

Тұрмаханбет Қалмұхан, Қырғызстан, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 22:36 Сурет: olympic.kz
Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы Алыш күресінен тағы екі қола медаль ұтып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Алыш күресінен аса жеңіл салмақта сынға түскен Тұрмаханбет Қалмұхан жүлделі орыннан көрінді.

Спортшымыз тартысты белдесулер өткізіп, жарыс қорытындысы бойынша қола медаль иеленді.

Сондай-ақ VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Алыш – белбеу күресінен еркін стиль бойынша 60 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Әбубәкіров Жандос жүлделі III орынға табан тіреп, қола медаль иеленді.

Бұған дейін VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан үш алтын және бір қола медаль жеңіп алғанын жазғанбыз. Сондай-ақ Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы Алыш күресінен және аударыспақтан да бақ сынап, бір қола және бір күміс медаль еншіледі.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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