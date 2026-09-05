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Күрестен Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды

Күрестен Азия ойындарында ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2026 16:05 Сурет: olympic.kz
Біріккен күрес әлемі (UWW) Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарында бақ сынайтын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Басты құрлықтық додада сынға түсетін Қазақстан құрамасының тізімі:

Еркін күрес

57 келіге дейін: Нұрданат Айтанов

65 келіге дейін: Начын Куулар

74 келіге дейін: Нұрқожа Қайпанов

86 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков

97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан

125 келіге дейін: Едіге Қасымбек

Грек-рим күресі

60 келіге дейін: Ернұр Фидахметов

67 келіге дейін: Мейіржан Шермаханбет

77 келіге дейін: Демеу Жадыраев

87 келіге дейін: Шамиль Ожаев

97 келіге дейін: Ислам Евлоев

130 келіге дейін: Олжас Сырлыбай

Әйелдер күресі

50 келіге дейін: Зейнеп Баянова

53 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек

57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

62 келіге дейін: Ирина Кузнецова

68 келіге дейін: Жәмила Бақбергенова

76 келіге дейін: Эльмира Сыздықова

Айта кетейік, Азия ойындарында күрес бәсекелері 30 қыркүйекте басталады.

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Айдос Қали
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