Соболенко Рыбакинамен бірінші орын үшін таласқа қатысты пікір білдірді
Сурет: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
"Үлкен дулыға" турнирінің төрт дүркін чемпионы, Беларусь теннисшісі Арина Соболенко WTA рейтингіндегі бірінші орын үшін Елена Рыбакинамен таласы туралы пікір білдірді Zakon.kz.
Sportarena.kz басылымының мәліметінше, рейтингтің бірінші орны үшін таласта белорустық теннисшінің басты қарсыласы қазақстандық Елена Рыбакина болып отыр. Сондай-ақ Арина әлеуметтік желілердегі түрлі болжамдар мен есептерге назар аудармауға тырысатынын айтты.
"Мен бұдан өзімді толықтай алшақ ұстаймын, өйткені мұның бәрі тек болжам ғана. Мен тек өзіме назар аудардым. Әр матчта бар күшімді салып, жеңіске жетуге тырысамын. Оқиғаның қалай өрбитініне қатысты әрдайым түрлі сценарийлер болады. Әлеуметтік желілерде үнемі әртүрлі статистика пайда болады, сондықтан мен одан бойымды аулақ ұстауға тырысамын. Қазір жағдай менің бақылауымда, сондықтан қолымнан келетін нәрсені ғана бақылауға тырысамын. Ал егер бір нәрсе маған байланысты болмаса, демек, ол менің қолымда емес. Ондай нәрсе туралы неге ойлауым керек?" – деді Соболенко баспасөз мәслихатында.
Нью-Йоркте өтіп жатқан US Open 2026 турнирінде Арина Соболенко әлемнің бірінші ракеткасы атағын сақтап отыр. Алайда одан кейінгі орында тұрған Елена Рыбакина белорустық теннисшіні рейтингтің көш басынан ығыстыра алады.
Егер қазақстандық теннисші АҚШ ашық чемпионатының жартылай финалына дейін жетсе, ол Соболенконың нәтижесіне қарамастан WTA рейтингінде бірінші орынға көтеріледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript