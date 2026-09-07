#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
456.56
530.52
5.28
Спорт

Соболенко Рыбакинамен бірінші орын үшін таласқа қатысты пікір білдірді

Соболенко WTA рейтингінің бірінші орны үшін Рыбакинамен бәсекелестігіне пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 10:24 Сурет: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
"Үлкен дулыға" турнирінің төрт дүркін чемпионы, Беларусь теннисшісі Арина Соболенко WTA рейтингіндегі бірінші орын үшін Елена Рыбакинамен таласы туралы пікір білдірді Zakon.kz.

Sportarena.kz басылымының мәліметінше, рейтингтің бірінші орны үшін таласта белорустық теннисшінің басты қарсыласы қазақстандық Елена Рыбакина болып отыр. Сондай-ақ Арина әлеуметтік желілердегі түрлі болжамдар мен есептерге назар аудармауға тырысатынын айтты.

"Мен бұдан өзімді толықтай алшақ ұстаймын, өйткені мұның бәрі тек болжам ғана. Мен тек өзіме назар аудардым. Әр матчта бар күшімді салып, жеңіске жетуге тырысамын. Оқиғаның қалай өрбитініне қатысты әрдайым түрлі сценарийлер болады. Әлеуметтік желілерде үнемі әртүрлі статистика пайда болады, сондықтан мен одан бойымды аулақ ұстауға тырысамын. Қазір жағдай менің бақылауымда, сондықтан қолымнан келетін нәрсені ғана бақылауға тырысамын. Ал егер бір нәрсе маған байланысты болмаса, демек, ол менің қолымда емес. Ондай нәрсе туралы неге ойлауым керек?" – деді Соболенко баспасөз мәслихатында.

Нью-Йоркте өтіп жатқан US Open 2026 турнирінде Арина Соболенко әлемнің бірінші ракеткасы атағын сақтап отыр. Алайда одан кейінгі орында тұрған Елена Рыбакина белорустық теннисшіні рейтингтің көш басынан ығыстыра алады.

Егер қазақстандық теннисші АҚШ ашық чемпионатының жартылай финалына дейін жетсе, ол Соболенконың нәтижесіне қарамастан WTA рейтингінде бірінші орынға көтеріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Арина Соболенко US Open 2026 турнирінің ширек финалына шықты
11:34, Бүгін
Арина Соболенко US Open 2026 турнирінің ширек финалына шықты
Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атану мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді
17:43, 10 тамыз 2026
Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атану мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді
Соболенко Уимблдондағы жеңілісінен кейін тенниске қайта оралуына не әсер еткенін айтып берді
11:34, 04 тамыз 2026
Соболенко Уимблдондағы жеңілісінен кейін тенниске қайта оралуына не әсер еткенін айтып берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рузибоев выходит в октагон
13:20, Бүгін
"Не дали послематчевое интервью": организаторы разочарованы боем Пейдж – Рузибоев в UFC
Рыбакина машет трибунам в Торонто
13:06, Бүгін
"Рыбакина играла гораздо стабильнее японки": Lastwordonsports не верит в Осаку на US Open
Регби-7
12:42, Бүгін
Команды Казахстана завершили выступление на этапе Азиатской серии по регби-7
Елена Рыбакина приветствует болельщиков на корте
12:15, Бүгін
Tennis Updates определил сильнейшего в матче Рыбакина – Осака на US Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: