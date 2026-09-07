Татьяна Генелева маунтинбайктан Азия сериясында күміс жүлдегер атанды
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Гуйян қаласында маунтинбайктан Азия сериясының турнирі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық Татьяна Генелева әйелдер арасындағы ХСС дисциплинасында күміс жүлдеге ие болды. Отандасымыз қашықтықты 25:06 уақытта жүріп өтті.
Алтын медальді қытайлық Тин Ван жеңіп алды – 24:14.
Тағы бір қытайлық спортшы Цзыи Чжан қола жүлдеге ие болды.
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