"Ливерпуль" мен "Арсенал" Чемпиондар лигасын жеңіспен бастады
Championat.com басылымының мәліметінше, "Ливерпуль" мен "Атлетико" арасындағы кездесу Ливерпульдегі "Энфилд" стадионында өтті.
Матчта "Ливерпуль" футболшылары 2:1 есебімен жеңіске жетті.
Кездесудегі алғашқы голды 17-минутта "Атлетико" қорғаушысы Маркос Льоренте соқты. 40-минутта "Ливерпуль" жартылай қорғаушысы Доминик Собослаи есепті теңестірді. Ал 50-минутта Алексис Мак Аллистер командасына екінші голды әкелді.
Италиялық "Наполи" мен ағылшындық "Арсенал" арасындағы ойын Неапольдегі "Диего Армандо Марадона" стадионында өтті.
Матч "Арсеналдың" 1:0 есебімен жеңісімен аяқталды.
75-минутта кездесудегі жалғыз голды "Арсеналдың" жартылай қорғаушысы Мартин Эдегор соқты.
Еске салайық, 2026 жылғы 8 қыркүйекте Мадридтің "Реалы" Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі алғашқы турда өз алаңында миландық "Интерді" жеңді. Есепті Килиан Мбаппе ашты.