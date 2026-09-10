#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Спорт

Елена Рыбакинаның US Open турнирінің жартылай финалындағы қарсыласы анықталды

Елена Рыбакинаның US Open турнирінің жартылай финалындағы қарсыласы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 12:06 Сурет: instagram/cocogauff
Ширек финал нәтижесі бойынша қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаның АҚШ ашық чемпионатының алдағы жартылай финалындағы қарсыласы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, Елена Рыбакина әлемдік WTA рейтингінде төртінші орында тұрған америкалық Коко Гауффпен кездеседі.

Ширек финалда Гауфф ресейлік теннисші, әлемнің бесінші ракеткасы Мирра Андрееваны үш сетте жеңді. Есеп – 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Матч 2 сағат 21 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Гауфф төрт эйс жасап, 12 рет қосарланған қателік жіберді және бес брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Ал Андреева үш эйс жасап, бес қосарланған қателік жіберді және тоғыз брейк-пойнттың төртеуін жүзеге асырды.

Жартылай финалдық кездесулер 2026 жылғы 10 қыркүйектен 11 қыркүйекке қараған түні өтеді.

Елена Рыбакина 2026 жылғы 9 қыркүйекте US Open турнирінің ширек финалында қытайлық Циньвэнь Чжэнді жеңіп, Қазақстан тарихында алғаш рет WTA әлемдік рейтингінің көшін бастайтын болды.

Осыдан кейін бірден Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық теннисшіні әлемніңбірінші ракеткасы атануымен құттықтады. Ол Елена Рыбакинаның есімі әлемдік теннис тарихына енгенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
WTA Рыбакинаның US Open турнирінде Стародубцеваға қарсы ойынына пікір білдірді
14:36, 07 қыркүйек 2026
WTA Рыбакинаның US Open турнирінде Стародубцеваға қарсы ойынына пікір білдірді
Елена Рыбакинаның US Open турниріндегі алғашқы қарсыласы анықталды
17:40, 23 тамыз 2024
Елена Рыбакинаның US Open турниріндегі алғашқы қарсыласы анықталды
Елена Рыбакина
19:51, 11 қаңтар 2024
Australian Open: Елена Рыбакинаның алғашқы қарсыласы анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: