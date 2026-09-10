Елена Рыбакинаның US Open турнирінің жартылай финалындағы қарсыласы анықталды
Sportarena.kz мәліметінше, Елена Рыбакина әлемдік WTA рейтингінде төртінші орында тұрған америкалық Коко Гауффпен кездеседі.
Ширек финалда Гауфф ресейлік теннисші, әлемнің бесінші ракеткасы Мирра Андрееваны үш сетте жеңді. Есеп – 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Матч 2 сағат 21 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Гауфф төрт эйс жасап, 12 рет қосарланған қателік жіберді және бес брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Ал Андреева үш эйс жасап, бес қосарланған қателік жіберді және тоғыз брейк-пойнттың төртеуін жүзеге асырды.
Жартылай финалдық кездесулер 2026 жылғы 10 қыркүйектен 11 қыркүйекке қараған түні өтеді.
Елена Рыбакина 2026 жылғы 9 қыркүйекте US Open турнирінің ширек финалында қытайлық Циньвэнь Чжэнді жеңіп, Қазақстан тарихында алғаш рет WTA әлемдік рейтингінің көшін бастайтын болды.
Осыдан кейін бірден Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық теннисшіні әлемніңбірінші ракеткасы атануымен құттықтады. Ол Елена Рыбакинаның есімі әлемдік теннис тарихына енгенін атап өтті.