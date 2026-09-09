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Спорт

Тоқаев Рыбакинаны әлемнің бірінші ракеткасы атануымен құттықтады

Тоқаев Рыбакинаны әлемнің бірінші ракеткасы атануымен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 01:20 Сурет: ktf.kz
Мемлекет басшысы теннисші Елена Рыбакинаны "Әлемнің бірінші ракеткасы" атағына ие болуымен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

– Сіз айрықша талант пен тынымсыз еңбектің және өзіңізге деген нық сенімнің арқасында WTA рейтингінде көш бастап, биік шыңды бағындырдыңыз. Осынау тарихи жеңісіңіз қазақ спортының даңқын асырды. Есіміңіз әлемдік теннис жылнамасынан ойып тұрып орын алды. Сіздің жетістікке толы жолыңыз – еліміздің жас спортшылары мен дүниенің түкпір-түкпіріндегі миллиондаған теннис жанкүйері үшін үлгі-өнеге. Сонымен қатар кортта да, қоғамдық орындарда да, жұртшылықпен қарым-қатынас барысында да байқалатын жоғары мәдениетіңізді айрықша атап өткім келеді. Бұл – сөзсіз Сіздің парасатыңыз бен адами қалпыңыздың айқын көрінісі, – деп жазылған құттықтауда.

Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаның чемпиондарға тән жалынды рухтан қуат алып, жаңа белестерге батыл қадам баса беруіне тілектестік білдірді.

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Айдос Қали
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