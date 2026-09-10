"Барыс" ҚХЛ маусымының екінші матчында қарсыласын ойсырата жеңді
Sportarena.kz мәліметінше, "Барыс" 2026 жылғы 9 қыркүйекте ҚХЛ-дағы жаңа маусымдағы екінші матчын өткізді.
"Барыс" сапынан Джастин Бэйли, Логан Дэй, Тайс Томпсон (дубль), Чейз Приски, Мэйсон Морелли, Ансар Шайхмедденов және Кирилл Ляпунов шайба соқты.
Кездесу 8:6 есебімен аяқталды.
Ойынға дейін "Салават Юлаев" тұрақты чемпионатта екі матч өткізіп, екеуінде де жеңіске жеткен еді. Уфалықтар сырт алаңда "Северстальды" 3:2, ал "Авангардты" 4:0 есебімен жеңген.
Ал "Барыс" маусымды "Сибирьді" 7:1 есебімен ойсырата жеңуден бастаған.
Енді 12 қыркүйекте қазақстандық команда өз алаңында Хабаровскінің "Амур" клубын қабылдайды. Ал "Салават Юлаев" 16 қыркүйекте Қазанның "Ақ Барс" командасымен өз алаңында кездеседі.
Тағы бір айтулы жеңіс тенниске қатысты. Елена Рыбакина 2026 жылғы 9 қыркүйекте US Open турнирінің ширек финалында қытайлық Циньвэнь Чжэнді жеңіп, Қазақстан тарихында алғаш рет WTA әлемдік рейтингінде бірінші орынға шықты.
Осыдан кейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық теннисшіні әлемнің бірінші ракеткасы атануымен құттықтады. Ол Елена Рыбакинаның есімі әлемдік теннис тарихына енгенін атап өтті.