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Саясат

Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің Ішкі істер министрлерімен кездесті

Ақорда, Тоқаев, Түркі мемлекеттері ұйымы, Ішкі істер министрлері, кездесу, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 17:32 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің Ішкі істер министрлерімен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 10 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

Қасым-Жомарт Тоқаев ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің ішкі істер министрлері кеңесі қарсаңында түркі елдері құқық қорғау ведомстволары басшыларымен кездесу өткізді.

Жиынға Әзербайжан Республикасы Ішкі істер министрі Вилаят Эйвазов, Қырғыз Республикасы Ішкі істер министрі Улан Ниязбеков, Түркия Республикасы Ішкі істер министрі Мустафа Чифтчи, Өзбекстан Республикасы Ішкі істер министрі Азиз Ташпулатов, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов қатысты.

Кездесу, Тоқаев, Түркі мемлекеттері ұйымы, Ішкі істер министрлері, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 17:32

Сурет: Ақорда

Президент түркі елдерінің ынтымақтастығы жылдан жылға күшейіп келе жатқанын айтты. Себебі біздің тарихымыз – тамырлас, тіліміз бен дәстүріміз – ұқсас, мүддеміз – ортақ.

"Біздің достығымызды бекемдей түсуге Түркі мемлекеттері ұйымы зор үлес қосуда. Қазақстан бұл беделді құрылыммен жан-жақты ықпалдастықты нығайтуға баса мән беріп отыр. Ұйымға мүше елдер түрлі саладағы, соның ішінде күштік құрылымдар арасындағы өзара байланысын күшейтіп келеді. Осы тұрғыдан алғанда, Ішкі істер министрлерінің кездесуі айрықша маңызды екені сөзсіз", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазір әлемде ауқымды өзгерістер болып жатқанына, дүние жүзінде сын-қатерлер көбейгеніне назар аударды.

"Жаһандық ахуал тұрақсыз, құбылмалы сипатқа ие болды. Соған қарамастан, күллі әлем елдері үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылуда. Заман талабына сай өркениетті елдер қатарында боламыз десек, шапшаң әрі ширақ қимылдау қажет. Осы мақсатпен Қазақстанда түбегейлі реформалар жүзеге асырылды. Наурыз айында елімізде жалпыұлттық референдум өтті, Конституция қабылданды. Конституцияда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, Заң мен тәртіпті қамтамасыз ету мемлекетіміздің мызғымас қағидатының бірі ретінде айқындалды. Конституцияға сәйкес, елімізде жаңа саяси лауазым – Вице-Президент тағайындалды. Үкіметтің жаңа құрамы жұмысқа кірісті", – деді Мемлекет басшысы.

Президент мемлекеттік басқару мен қауіпсіздікті сақтау құрылымындағы реформаларға тоқталды.

"Атап айтқанда, жаңа мемлекеттік орган – Қауіпсіздік Кеңесінің Аппараты құрылды. Бұл мекеме жаһандық және мемлекеттік ауқымдағы сын-қатерлерге жан-жақты талдау жүргізеді, ұлттық қауіпсіздік саласындағы жұмысты үйлестіреді. Сонымен қатар көп ұзамай жоғары консультативтік орган – Қазақстан Халық Кеңесі жасақталады. Осылайша, еліміздегі билік тармақтары тұтастай жаңаруда. Ауқымды өзгерістер барлық саланы, соның ішінде құқық қорғау саласын да қамтиды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Кездесу соңында президент туыстас мемлекеттердің басшыларына ыстық ықыласын жолдап, түбі бір түркі елдері әрдайым достық қарым-қатынаста болуға тиіс екенін атап өтті.

Сондай-ақ іс-шарада Түркі мемлекеттері ұйымының Бас хатшысы Кубанычбек Омуралиев сөз сөйледі.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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12:46, 03 қараша 2023
Тоқаев: Қазақстан ресми түрде Түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық етеді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің жоғарғы соттарының екінші конференциясына қатысу үшін Қазақстанға келген Әзербайжан Республикасының Жоғарғы сот төрағасы Инам Керимовты, Қырғыз Республикасының Жоғарғы сот төрағасы Медербек Сатыевты, Түркия Республикасының Кассациялық сот төрағасы Омер Керкезді, Түркия Республикасының Мемлекеттік кеңес төрағасы Зеки Йигитті және Өзбекстан Республикасы Жоғарғы соты төрағасының бірінші орынбасары Алишер Усмановты қабылдады. Кездесу барысында Президент Түркі мемлекеттері ұйымының бауырлас елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы рөліне ерекше тоқталып, соңғы жылдары сот және құқық қорғау саласындағы өзара ықпалдастықтың айтарлықтай күшейгенін айтты. «Осы тұста ұйымға мүше мемлекеттердің сот және құқық қорғау саласындағы ықпалдастығы күшейіп келе жатқанын атап өту қажет. Ертең Түркістан төрінде өтетін алқалы жиын соның айқын көрінісі болмақ. Әрбір өркениетті елдің өсіп-өркендеуі үшін сот жүйесінің маңызы зор. Сондықтан жоғарғы соттар арасындағы өзара тығыз байланысты тереңдету бауырлас елдеріміздің ортақ мүддесіне толық сай келеді», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы қазіргі таңда көптеген елдер жаһандық технологиялық өзгерістерден қалыс қалмау үшін даму қарқынын күшейтіп жатқанын атап өтіп, бұл бағытта түркі елдерінің де күш біріктіруі маңызды екенін айтты. «Осы бағытта біз де күш-жігер біріктіріп, жұмыла әрекет етуіміз керек. Ертең Түркістанда өтетін конференцияда сот саласын цифрландыру мәселесі жан-жақты талқыға түседі. Сондай-ақ инвесторлардың құқықтарын қорғау және басқа да маңызды мәселелер қаралады. Мұндай күн тәртібі өте орынды және өзекті деп айтуға болады. Осы мәселелер бойынша пікір алмасу біздің ұйымның одан әрі дамуына және оның беделінің күшеюіне үлкен серпін берері сөзсіз. Баршаңызға белгілі, Қазақстан Түркі мемлекеттері ұйымы аясындағы барлық игі бастамаларды қолдайды, алдағы уақытта да солай болмақ», – деді Президент. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан саяси және құқықтық реформалар жөнінде де кеңінен мәлімет берді. Оның айтуынша, 1 шілдеден бастап еліміздің жаңа Конституциясы күшіне енеді. «Конституция – мемлекеттігіміздің мызғымас тірегі. Бас құжатқа сәйкес еліміздің егемендігін, тәуелсіздігін және жеріміздің тұтастығын қорғау негізгі конституциялық міндет саналады. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, сондай-ақ әрдайым бейбітшілікке ұмтылып, барлық елмен достық қарым-қатынас орнату мемлекетіміздің мызғымас қағидаты ретінде айқындалды», – деді Мемлекет басшысы. Президенттің айтуынша, жаңа сипатқа ие болған Конституцияда адам капиталын дамыту, білім мен ғылымды қолдау, инновацияларды ілгерілету еліміздің стратегиялық бағыты ретінде белгіленген. «Жаңа сипатқа ие болған Конституцияда адам капиталын, білім мен ғылымды, инновацияны дамыту еліміздің стратегиялық бағыты деп танылды. Ата заңымызда алғаш рет азаматтардың дербес деректерін, соның ішінде цифрлық кеңістіктегі жеке мәліметтерін қорғау туралы норма көрініс тапты. Бұған қоса адвокатура туралы арнайы бап қосылды», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы Конституция нормаларын іске асыру мақсатында бес конституциялық заңға қол қойылғанын, сондай-ақ 70-тен астам кодекс пен заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін айтты. Сонымен қатар Президент тамыз айында Қазақстанда Құрылтай сайлауы өтетінін және Қазақстан Халық Кеңесінің құрамы жасақталатынын мәлімдеді. «Тамыз айында елімізде Құрылтай сайлауы өтеді. Қазақстан Халық Кеңесінің құрамы жасақталады. Жалпы, мемлекеттік басқару жүйесі толық жаңғыртылады», – деді Мемлекет басшысы. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде сот және құқық қорғау жүйесін реформалау бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанын атап өтіп, Түркі мемлекеттері арасындағы құқықтық ынтымақтастықты одан әрі дамыту ортақ мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететінін жеткізді.
15:11, 18 маусым 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев: Түркі мемлекеттері арасындағы сот ынтымақтастығы ортақ мүддеге қызмет етеді
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