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Спорт

"Сабах" пен "Манчестер Юнайтед": Чемпиондар лигасында кім жеңді

&quot;Сабах&quot; пен &quot;Манчестер Юнайтед&quot;: Чемпиондар лигасында кім жеңді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 13:27 Сурет: Instagram/manutd
Бакудің "Сабах" командасы Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің алғашқы турында сырт алаңда ағылшындық "Манчестер Юнайтедтен" ірі есеппен жеңілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, кездесу Манчестердегі "Олд Траффорд" стадионында өтіп, алаң иелерінің 4:0 есебімен жеңісімен аяқталды.

Жеңімпаздар құрамынан Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко және Лисандро Мартинес гол соқты.

Қазақстандық қақпашы әрі "Сабах" командасының капитаны Стас Покатилов матчты негізгі құрамда бастап, ойынның соңына дейін алаңда болды.

Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің екінші турында "Сабах" Праганың "Славия" командасымен, ал "Манчестер Юнайтед" "Атлетико" клубымен кездеседі. Ойындар 13 қазанға жоспарланған.

Бұған дейін "Реал Мадрид" пен "Интер" арасындағы матчта Чемпиондар лигасында кімнің жеңіске жеткені туралы жазған едік.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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