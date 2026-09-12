Бибісара Асаубаева Global Chess League турнирінде тағы бір жеңіске жетті
Сурет: Instagram/stlchessclub
Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы Бибісара Асаубаева Үндістанның Бангалор қаласында өтіп жатқан Tech Mahindra Global Chess League-2026 командалық турнирінің тоғызыншы турында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, FYERS American Gambits командасының намысын қорғап жүрген қазақстандық шахматшы Үндістан өкілі Дивья Дешмухпен кездесті.
Бибісара 4:0 есебімен сенімді жеңіске жетті.
Осылайша, Бибісараның еншісінде екі жеңіс, төрт тең ойын және үш жеңіліс бар.
Тоғыз турдан кейін FYERS American Gambits командасы үшінші орында келеді.
Global Chess League-2026 турнирінің жалпы жүлде қоры – 1 млн доллар (454 млн теңге). Жарыс Үндістанда 13 қыркүйекке дейін жалғасады.
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