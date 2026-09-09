#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
454.46
527.72
5.25
Спорт

Бибісара Асаубаева Үндістандағы жарыста жеңіліп қалды

Бибісара Асаубаева Үндістандағы жарыста жеңіссіз қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 10:45 Сурет: Kazchess
Қазақстан әйелдер шахмат құрамасының көшбасшысы Бибісара Асаубаева Үндістанның Бангалор қаласында өтіп жатқан Tech Mahindra Global Chess League-2026 командалық турнирінің алғашқы алты турында бірде-бір жеңіске жете алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, FYERS American Gambits командасы сапында өнер көрсетіп жүрген қазақстандық шахматшының еншісінде төрт тең ойын және екі жеңіліс бар.

Ол әйелдер тақтасындағы көшбасшының сәтсіз нәтижелеріне қарамастан, оның командасы Өзбекстан өкілі Жавохир Синдаров пен үндістандық Арджун Эригайсидің сәтті өнер көрсетуінің арқасында турнирдегі күресін жалғастырып жатыр.

Жарыстың алғашқы кезеңінде Асаубаева ресейлік Екатерина Лагно және қытайлық Чжу Цзиньэрмен тең түсті. Кейін Полина Шуваловаға есе жіберіп, Дивья Дешмухпен тең ойнады.

Одан кейін қазақстандық шахматшы үндістандық Харика Дронаваллимен тең түсті. Сол ойын күніндегі қарымта партияда Екатерина Лагнодан тағы да жеңілді.

Бибісара Асаубаева – блицтен үш дүркін әлем чемпионы.

Жалпы жүлде қоры 1 миллион долларды (454 млн теңге) құрайтын Global Chess League-2026 турнирі Үндістанда 13 қыркүйекке дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Бибісара Асаубаева Норвегия чемпионатын жеңіспен бастады
13:12, 26 мамыр 2026
Бибісара Асаубаева Норвегия чемпионатын жеңіспен бастады
Бибісара Асаубаева, шахматшы
10:21, 26 тамыз 2026
Бибісара Асаубаева Франциядағы беделді рапид турнирінде қарсыластарынан басым түсті
Бибісара Асаубаева Монакодағы Гран-придің кезекті кездесуінде жеңіліс тапты
11:48, 21 ақпан 2025
Бибісара Асаубаева Монакодағы Гран-придің кезекті кездесуінде жеңіліс тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
15:43, Бүгін
Бен Шелтон прервал 12-матчевую победную серию Карлоса Алькараса в пятисетовых матчах
Футболисты &quot;Астаны&quot; празднуют забитый гол
15:31, Бүгін
Блогер заподозрил "Астану" в странном поведении перед матчем с "Ордабасы"
Если экс-россиянин действительно полетит на турнир, то это будет его первая Азиада в карьере
15:17, Бүгін
Теннисисты Александр Шевченко и Тимофей Скатов могут выступить за Казахстан на Азиаде
Михаил Шайдоров на ОИ-2026
15:01, Бүгін
Михаил Шайдоров выступит на международном турнире Nepela Memorial в Братиславе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: