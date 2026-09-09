Бибісара Асаубаева Үндістандағы жарыста жеңіліп қалды
Sportarena.kz мәліметінше, FYERS American Gambits командасы сапында өнер көрсетіп жүрген қазақстандық шахматшының еншісінде төрт тең ойын және екі жеңіліс бар.
Ол әйелдер тақтасындағы көшбасшының сәтсіз нәтижелеріне қарамастан, оның командасы Өзбекстан өкілі Жавохир Синдаров пен үндістандық Арджун Эригайсидің сәтті өнер көрсетуінің арқасында турнирдегі күресін жалғастырып жатыр.
Жарыстың алғашқы кезеңінде Асаубаева ресейлік Екатерина Лагно және қытайлық Чжу Цзиньэрмен тең түсті. Кейін Полина Шуваловаға есе жіберіп, Дивья Дешмухпен тең ойнады.
Одан кейін қазақстандық шахматшы үндістандық Харика Дронаваллимен тең түсті. Сол ойын күніндегі қарымта партияда Екатерина Лагнодан тағы да жеңілді.
Бибісара Асаубаева – блицтен үш дүркін әлем чемпионы.
Жалпы жүлде қоры 1 миллион долларды (454 млн теңге) құрайтын Global Chess League-2026 турнирі Үндістанда 13 қыркүйекке дейін жалғасады.