Елена Рыбакина ресми түрде әлемнің бірінші ракеткасы атанды
Рейтинг жаңартылғаннан кейін қазақстандық теннисшінің еншісінде 9 901 ұпай бар.
Рыбакина екінші орыннан бірінші орынға көтеріліп, 7 875 ұпаймен екінші сатыда тұрған Арина Соболенкодан озды. Теннисшілер арасындағы айырмашылық 2 026 ұпайды құрайды. Үздік үштікті америкалық Джессика Пегула 7 265 ұпаймен түйіндеп тұр.
Бірінші орын үшін күресте шешуші турнир US Open-2026 болды. Қытайлық Чжэн Циньвэньді жеңіп, жартылай финалға шығуы Рыбакинаға турнирдің кейінгі нәтижелеріне қарамастан әлемдік рейтингтегі көшбасшылықты қамтамасыз етті. US Open басталған кезде бірінші орынға Арина Соболенко, Джессика Пегула және Коко Гауфф та таласқан болатын.
Кейін Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы мәртебесін иеленіп қана қоймай, турнирді чемпиондық атақпен аяқтады. Финалда ол Арина Соболенконы 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.
Бұл Еленаның US Open турниріндегі алғашқы және мансабындағы "Үлкен дулыға" жарыстарындағы үшінші титулы болды.
Осылайша, 27 жастағы Елена Рыбакина WTA тарихында әлемдік рейтингтің бірінші сатысына көтерілген 30-шы теннисші атанды. Сондай-ақ ол ерлер мен әйелдер арасында жекелей сында әлемдік рейтингті басқарған Қазақстанның тұңғыш өкілі болды.