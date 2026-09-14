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Спорт

Дзюдодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Дзюдодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 17:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстан дзюдо федерациясы Бакуде (Әзербайжан) өтетін ересектер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүбірлі додада ел намысын 15 дзюдошы қорғайды.

Ерлер:

60 келіге дейін: Аман Бақытжан, Шерзод Давлатов

66 келіге дейін: Нұрқанат Серікбаев, Асылжан Жұбатқанов

73 келіге дейін: Есет Қуанов, Аңсарбек Ғайнуллин

81 келіге дейін: Жалғас Қайролла, Абылайхан Жұбаназар

90 келіге дейін: Данил Крылов

Әйелдер:

48 келіге дейін: Әбиба Әбужақынова, Ғалия Тынбаева

63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова

78 келіге дейін: Аруна Жангельдина

78 келіден жоғары: Ақерке Рамазанова, Камила Берліқаш

Отандастарымыз жекелей және аралас командалық сайыста сынға түседі.

Айта кетейік, әлем біріншілігі 4-11 қазан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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