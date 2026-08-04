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Спорт

Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 22:48 Сурет: IJF
Халықаралық дзюдо федерациясы Эквадордың Гуаякиль қаласында өтетін кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысушылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының өтініміне 20 спортшы енді.

Ұлдар

50 келіге дейін: Бекарыс Құдайберген, Әділжан Нұрбекен

55 келіге дейін: Бақдәулет Ізбасар

60 келіге дейін: Расулхан Ғабит, Ахмет Баубек

66 келіге дейін: Ерік Үсенов

73 келіге дейін: Бекәлі Еркен

81 келіге дейін: Әлижан Сайлаубеков

90 келіге дейін: Шыңғыс Қонысбек

90 келіден жоғары: Әділжан Жаудинов

Қыздар

40 келіге дейін: Жанел Айтбай, Адия Жанахмет

44 келіге дейін: Рамина Әбішева

48 келіге дейін: Иянат Жұбатқан, Зере Талғатқызы

52 келіге дейін: Фатима Сүпіғалиева

57 келіге дейін: Інжу Жұмажан, Еркеназ Сембек

63 келіге дейін: Азима Серік

70 келіден жоғары: Тоғжан Төлебай

Әлем чемпионаты 20-23 тамыз аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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