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Спорт

Құзға өрмелеуден Әлем кубогы: қазақстандықтардың нәтижелері

Құзға өрмелеуден Әлем кубогы: қазақстандықтардың нәтижелері, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 22:53 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Гуйян қаласында спорттық құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста "жылдамдық" санаты бойынша жүлделер сарапқа салынды.

Ерлер арасында Әлихан Татамбай жекелей сында 45-орынға тұрақтады.

Ал әйелдер арасында Анна Баларшина 37-орын, Арина Новицкая 41-орыннан көрінді.

Сондай-ақ әйелдер командасы эстафеталық сайыста 11-орынға жайғасса, аралас эстафетада ұлттық құрама 14-орынға табан тіреді.

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Айдос Қали
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