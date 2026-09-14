Құзға өрмелеуден Әлем кубогы: қазақстандықтардың нәтижелері
Сурет: olympic.kz
Қытайдың Гуйян қаласында спорттық құзға өрмелеуден Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста "жылдамдық" санаты бойынша жүлделер сарапқа салынды.
Ерлер арасында Әлихан Татамбай жекелей сында 45-орынға тұрақтады.
Ал әйелдер арасында Анна Баларшина 37-орын, Арина Новицкая 41-орыннан көрінді.
Сондай-ақ әйелдер командасы эстафеталық сайыста 11-орынға жайғасса, аралас эстафетада ұлттық құрама 14-орынға табан тіреді.
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