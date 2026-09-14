Қазақстан баскетболдан 2026 жылғы Азия ойындарындағы өнерін аяқтады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы баскетболдан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарындағы топтық кезеңде соңғы матчын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Үшінші ойында ұлттық құрама Бахрейн командасымен кездесті. Ойын 101:78 есебімен қарсыластың пайдасына аяқталды.
Осылайша, Қазақстан құрамасы топтағы үш кездесудің барлығында жеңіліп, С тобында төртінші орын алды. Нәтижесінде ұлттық құрама Азия ойындарындағы жарысын аяқтады.
Бұған дейін қазақстандық баскетболшылар Қытайға 61:99, Филиппинге 78:109 есебімен жол берген еді.
Жарыс ережесіне сәйкес, ширек финалға үш топтың әрқайсысынан үздік екі команда, сондай-ақ үшінші орын алған құрамалар арасындағы нәтижесі ең жоғары екі команда жолдама алады.
Қазақстан С тобында төртінші орын алғандықтан, баскетболдан Азия ойындарында өнер көрсетуін аяқтады.
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