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Спорт

2026 жылғы Азия ойындарындағы гимнастика: ұлттық құраманың тізімі

2026 жылғы Азия ойындарындағы гимнастика: ұлттық құраманың тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2026 12:44 Сурет: olympic.kz
Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының толық тізімі төменде көрсетілген.

Спорттық гимнастика

Ерлер:

- Нариман Құрбанов

- Милад Карими

- Ілияс Әзизов

- Нұртан Ыдрысов

- Дмитрий Патанин

Әйелдер:

- Дарья Ясинская

- Амина Халимарден

- Амели Мукушева

- Радмилла Тарасова

- Эвелина Ежова

Көркем гимнастика

Жекелей бағдарлама:

- Ақмарал Ерекешева

- Айбота Ертайқызы

Топтық жаттығулар:

- Кристина Чепульская

- Жасмин Жүнісбаева

- Аида Хәкімжанова

- Мадина Мырзабай

- Айзере Нұрмағамбетова

Батуттағы гимнастика

Ерлер:

- Роман Барков

- Ерлан Тасмағамбетов

Әйелдер:

- Виктория Бутолина

Айта кетейік, Азия ойындарында гимнастика бәсекелері 22 қыркүйекте басталады.

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Айдос Қали
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