2026 жылғы Азия ойындарындағы гимнастика: ұлттық құраманың тізімі
Сурет: olympic.kz
Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасының толық тізімі төменде көрсетілген.
Спорттық гимнастика
Ерлер:
- Нариман Құрбанов
- Милад Карими
- Ілияс Әзизов
- Нұртан Ыдрысов
- Дмитрий Патанин
Әйелдер:
- Дарья Ясинская
- Амина Халимарден
- Амели Мукушева
- Радмилла Тарасова
- Эвелина Ежова
Көркем гимнастика
Жекелей бағдарлама:
- Ақмарал Ерекешева
- Айбота Ертайқызы
Топтық жаттығулар:
- Кристина Чепульская
- Жасмин Жүнісбаева
- Аида Хәкімжанова
- Мадина Мырзабай
- Айзере Нұрмағамбетова
Батуттағы гимнастика
Ерлер:
- Роман Барков
- Ерлан Тасмағамбетов
Әйелдер:
- Виктория Бутолина
Айта кетейік, Азия ойындарында гимнастика бәсекелері 22 қыркүйекте басталады.
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