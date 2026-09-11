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Спорт

2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды

2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандық жеңіл атлеттер белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 19:12 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жеңіл атлетика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қорытынды тізімге 30 спортшы енді.

Ерлер

- Георгий Шейко (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);

- Шадрак Кимутаи (марафон);

- Иван Иванов (ядро серпу);

- Алексей Хлыстов (найза лақтыру);

- Давид Ефремов (110 м кедергілер арқылы жүгіру);

- Максим Фроловский (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);

- Андрей Соколов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);

- Михаил Литвин (аралас 4×400 м эстафета);

- Эльнор Мухитдинов (400 м жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);

- Вячеслав Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, аралас 4×400 м эстафета);

- Ефим Тарасов (аралас 4×400 м эстафета).

Әйелдер

- Ясмина Тоқсанбаева (марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);

- Кристина Морозова (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);

- Эльмира Калимуллина (жартылай марафон қашықтығындағы спорттық жүріс);

- Нора Джеруто (3000 м кедергілер арқылы жүгіру, 5000 м жүгіру);

- Дейзи Джепкемей (5000 м жүгіру, 10 000 м жүгіру);

- Аделина Земс (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);

- Мария Шувалова (400 м кедергілер арқылы жүгіру, 4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);

- Александра Залюбовская (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);

- Аяна Болатбекқызы (800 м жүгіру, 1500 м жүгіру);

- Надежда Дубовицкая (биіктікке секіру);

- Кристина Овчинникова (биіктікке секіру);

- Мария Ефремова (үш қарғып секіру);

- Анастасия Рыпакова (ұзындыққа секіру);

- Полина Иванова (сырықпен секіру);

- Анна Черкашина (сырықпен секіру);

- Алина Чистякова (жетісайыс);

- Софья Киденко (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);

- Анна Шумило (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета);

- Милана Зубарева (4×400 м эстафета, аралас 4×400 м эстафета).

Айта кетейік, Азиадада жеңіл атлетика жарыстары 24-29 қыркүйек аралығында Нагояда (Жапония) өтеді.

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Айдос Қали
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