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Спорт

Тас жолдағы велоспорт: 2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандықтар белгілі болды

Тас жолдағы велоспорт: 2026 жылғы Азиадаға қатысатын қазақстандықтар белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 20:49 Сурет: olympic.kz
Тас жолдағы велоспорттан Қазақстан ерлер құрамасының бапкерлер штабы Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізімге сәйкес ерлер құрамасының сапына үш спортшы енді: Алексей Луценко, Евгений Фёдоров, Николя Винокуров.

Биылғы Азия ойындарында отандастарымыз 160 шақырымға топтық жарыста ел намысын қорғайды. Сондай-ақ Алексей Луценко уақыт үшін өтетін жарыстың жекелей сынында бақ сынайды.

Айта кетейік, XX жазғы Азия ойындары 19 қыркүйекте басталып, 4 қазанға дейін жалғасады.

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Айдос Қали
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