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Спорт

Азиада-2026: ауыр атлетикадан ел намысын кімдер қорғайды

Азиада-2026: ауыр атлетикадан ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 17:07 Сурет: olympic.kz
Қазақстан ауыр атлетика федерациясы Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төртжылдықтың басты додасында ел намысын мына ауыр атлеттер қорғайды:

Ерлер

60 келіге дейін: Өтепберген Әлиев

65 келіге дейін: Сайрамкез Ақмолда

75 келіге дейін: Бексұлтан Айтбай

85 келіге дейін: Алексей Чуркин

95 келіге дейін: Нұрғиса Әділетұлы

Әйелдер

57 келіге дейін: Екатерина Алякина

69 келіге дейін: Арай Нұрлыбекова

77 келіге дейін: Аянат Жұмағали

86 келіге дейін: Айғаным Жанболат

86 келіден жоғары: Любовь Ковальчук

Айта кетейік, 2026 жылғы Азия ойындары 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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