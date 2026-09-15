Рыбакина Соболенкоға қарсы бәсекелестігіне баға берді
Сурет: Instagram/arynasabalenka
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина АҚШ ашық чемпионатының финалдық матчынан кейін Беларусь теннисшісі Арина Соболенкомен бірге өткен ойын туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz мәліметінше, Елена Соболенконың жоғары деңгейін атап өтіп, олардың корттағы бәсекелестігі әлі де жалғасатынына сенім білдірді. Ол екеуінің арасындағы матчтардың әрдайым тартысты өтетінін айтты.
"Ол керемет нәтижелерге қол жеткізді және соңғы бірнеше жыл бойы өте тұрақты ойын көрсетті. Осындай маңызды титулды жеңіп алғаныма өте қуаныштымын. Бұған дейін де айтқанымдай, біз жыл бойы бір-бірімізбен бірнеше рет ойнадық және біздің матчтарымыз әрдайым нағыз шайқасқа айналатын. Бұл жолы жеңіс менің еншімде болды, бірақ алдағы уақытта кортта әлі де талай рет кездесетінімізге сенімдімін", – деді Рыбакина.
Елена Рыбакина алғаш рет мансабында АҚШ ашық чемпионатында жеңіске жетті. Финалда ол Арина Соболенконы 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.
Бұл жеңіс 27 жастағы қазақстандық теннисшіге жекелей сында Үлкен дулыға турнирлеріндегі үшінші титулын әкеліп, әлемнің бірінші ракеткасы деген мәртебесін нығайта түсті.
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