Астанада шорт-тректен Қазақстан іріктеу чемпионаты басталды
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 15 қыркүйекте Астанада шорт-тректен Қазақстан чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жарыс 2026/27 жылғы маусымға арналған ұлттық құрама сапына іріктеу кезеңдерінің бірі.
Қазақстан чемпионатының қорытындысы бойынша Әлем кубогы кезеңдері мен әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын спортшылар анықталады.
Жарыс жолына еліміздің шорт-тректен көшбасшы спортшыларының басым бөлігі шығады. Бәсекелер "Алау" мұз сарайында өтіп жатыр.
Айта кетейік, ел чемпионаты 18 қыркүйекте мәресіне жетеді.
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