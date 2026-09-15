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Спорт

Дарын Қонысбаев триатлоннан Азия кубогында топ жарды

Дарын Қонысбаев триатлоннан Азия кубогында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 22:01 Сурет: olympic.kz
Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласында триатлоннан Азия кубогының кезеңі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы Дарын Қонысбаев ерлер арасындағы бәсекеде алтын медаль жеңіп алды. Отандасымыз жарыс жолын 1:00:49 уақытта бағындырды.

Григорий Антипов (Ресей) күміс медальға ие болды – 01:01:01. Тағы бір ресейлік спортшы Алексей Петровский үздік үштікті түйіндеді – 01:01:17.

Ал Рамазан Әйнегов 20-орын, Елмұрат Қанай 25-орын, Нұрасыл Сапарбек 26-орын, Федор Кузнецов 30-орын, Арсений Шевченко 31-орын, Матвей Шевнин 35-орын, Әлинаби Маралбеков 40-орынға тұрақтады.

Әйелдер арасында үздік нәтижені Алуа Нұрмұхамет көрсетті. Ол 14-орынға ие болды. Ал Калерия Шнейдер 18-орын, Арина Шульгина 19-орын, Рамина Агабаев 20-орын, Вероника Иванюк 22-орынға жайғасты.

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Айдос Қали
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