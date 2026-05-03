#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
462.91
542.16
6.16
Спорт

Екі алтын: Қазақстан триатлоннан Азия кубогында төрт жүлде жеңіп алды

Екі алтын: Қазақстан триатлоннан Азия кубогында төрт жүлде жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.05.2026 15:23 Сурет: ҚР ҰОК
Филиппиннің Субик-Бей қаласында триатлоннан ересектер мен жасөспірімдер арасында Азия кубогы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық комитетінің мәліметінше, Қазақстан құрамасы жарысты төрт медальмен аяқтады.

Жасөспірімдер бәсекесінде Рамазан Әйнегов пен Алуа Нұрмұхамет алтын жүлде жеңіп алды. Ал Валерия Шнейдер мәре сызығын екінші болып кесіп, күміс медальға ие болды.

Ересектер арасындағы сайыста қазақстандық Дарын Қонысбаев күміс жүлдегер атанды.

Бұған дейін Қазақстан құрамасы жасөспірімдер арасында нысана көздеуден Әлем кубогы кезеңінде үш алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
14:31, 14 наурыз 2026
Қазақстан триатлоннан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Қазақстан велоспорттан Азия кубогында төрт медаль жеңіп алды
09:57, 04 қыркүйек 2024
Қазақстан велоспорттан Азия кубогында төрт медаль жеңіп алды
Триатлоннан жастар арасындағы Азия кубогы: Қазақстан бір алтын, бір қола медаль қанжығалап үлгерді
11:32, 19 шілде 2025
Триатлоннан жастар арасындағы Азия кубогы: Қазақстан бір алтын, бір қола медаль қанжығалап үлгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михайлис и Орехов не сумели помочь "Металлургу" одержать победу в матче плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Михайлис и Орехов не сумели помочь "Металлургу" одержать победу в матче плей-офф КХЛ
"Сабах" Покатилова одержал дежурную победу в чемпионате Азербайджана
18:55, Бүгін
"Сабах" Покатилова одержал дежурную победу в чемпионате Азербайджана
"Атырау" прервал серию поражений в КПЛ
18:49, Бүгін
"Атырау" прервал серию поражений в КПЛ
Сборная Казахстана по хоккею возглавила турнирную таблицу чемпионата мира
18:32, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею возглавила турнирную таблицу чемпионата мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: