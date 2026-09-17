Күрестен Ресейде өткен халықаралық турнирде Қазақстан екі қола медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
Ресейдің Грозный қаласында еркін күрестен халықаралық турнир өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының өкілдері де қатысып, нәтижесінде екі қола медаль жеңіп алды.
Шаттық Алайдар (65 келіге дейін) және Майис Алиев (70 келіге дейін) жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.
Бұған дейін Еркебұлан Тоқтар Данияр Елеусіновтің сынына жауап бергенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript