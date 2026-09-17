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Спорт

Күрестен Ресейде өткен халықаралық турнирде Қазақстан екі қола медаль еншіледі

Күрес, Ресей, Грозный, халықаралық турнир, Қазақстан, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 17:59 Сурет: olympic.kz
Ресейдің Грозный қаласында еркін күрестен халықаралық турнир өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының өкілдері де қатысып, нәтижесінде екі қола медаль жеңіп алды.

Шаттық Алайдар (65 келіге дейін) және Майис Алиев (70 келіге дейін) жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

Бұған дейін Еркебұлан Тоқтар Данияр Елеусіновтің сынына жауап бергенін жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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