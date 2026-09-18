"Қайрат" пен "Астана" бапкерлері сөзге келді
Матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында Уразбахтин:
"Мен көп сөз айтпаймын, бір ғана сөз айтамын да кетемін – шапито! Рақмет", – деді.
Ал оның әріптесі – "Астана" ФК бас бапкері Григорий Бабаян ойыннан кейінгі мәлімдемесінде Уразбахтиннің сөздеріне де тоқталып, кеңірек жауап берді.
"Білесіздер ме, мен барлық әріптестеріме құрметпен қараймын. "Астана Аренаға" келген кез келген бапкерді, әсіресе ойын алдындағы жаттығу кезінде, өзім қарсы алып, оған не қажет екенін, ұйымдастыру мәселелеріне қатысты қиындықтары бар-жоғын сұраймыз. Біз ешқашан ешкімді ашық сынамаймыз. Мен Уразбахтин мырзаның соңғы 1:4 есебінен кейінгі баспасөз мәслихатында істегенін жасай алмаймын. Адамның басында қандай жағдайлар болмасын өтеді, бірақ мұндай сөздер айтып, жеке басқа тиісуге болмайды. Ол матчты неге кейінге қалдырмағанымыз туралы айтты. Бірақ мен оның үлкен футболда жүргеніне әлі екі-ақ жыл болғанын, көп нәрсені түсінбейтінін, тәжірибесі жеткіліксіз екенін түсінемін. Соңғы бір-екі жылда оның басына түскен жағдайлардың бәрін көтеру қиын шығар. Бірақ құрмет көрсету керек. Мен сіздерге былай айтайын: біз 2024 жылы Алматыда ойнадық, ол кезде мұнда стадион жабық болатын. "Қайраттың" стадионын бізге бермеді. Ол жерде матч өткізгіміз келді, бірақ стадионды бізге бермеді. "Қайрат" бізге киім ауыстыратын бөлмені де бермейді, ал басқа командаға, көріп отырғанымыздай, берді", – деді "Астана" бапкері.
Ол Қазақстан атынан Еуропада ойнап жатқандықтан, бірігу керек деген сөздерге де тоқталды. Оның айтуынша, оларға: "Сіздер Қазақстанның атынан шықпайсыздар, Астананың атынан шығасыздар" деген жауап айтылған.
"Бұл – біріншіден. Екіншіден, бізде "Браннға" қарсы маңызды матч болды, одан кейін "Қайратпен" ойнайтын едік. Матчты бір күнге кейінге шегеруді сұрадық. "Қайраттан" да сұрадық – бірақ матч ауыстырылмады. Соған қарамастан, біз оларды 1:0 есебімен жеңдік. Бәлкім, ол мұны білмейтін шығар. Бәлкім, ол біздің қарсыласу тарихымызды толық білмейтін шығар. Бірақ мәселе жалпы "Қайрат" клубында емес. Мәселе – Уразбахтиннің өзінде, ол өзін кім деп ойлайды? Мен сіздерге айтайын, мен жай ғана таңғалып отырмын. Өйткені онымен қарым-қатынасымыз өте жақсы болатын. Мен тіпті сол баспасөз мәслихатынан кейін ол эмоцияға беріліп кеткен шығар, кейін қоңырау шалып немесе "Тыңдашы, мен эмоцияға беріліп кеттім" деп жазар деп ойладым. Біздің мамандығымыз күрделі, ең күрделі кәсіптердің бірі, сондықтан біз бір-бірімізді қолдауымыз керек. Бірақ ондай ештеңе болған жоқ. Ал қазір ол "шапито" деп айтып отыр. Енді не айтарымды білмеймін. Мүмкін, ол өзін айтып тұрған шығар. Білмеймін. Бәлкім, клоун келген шығар", – деген оның сөздерін KazFootball келтіреді.
Бүгін, 18 қыркүйекте, "Қайрат" ФК Бабаянның сөздеріне қатысты мәлімдеме жасап, оның айтқандарын жоққа шығарды. Атап айтқанда, клуб Алматы командасы "Астанамен" матчты кейінге қалдыруға кедергі келтірді деген пікірмен келіспеді.
Клуб мәлімдемесінде Премьер-лиганың 19-туры аясындағы "Қайрат" пен "Астана" арасындағы матч бастапқыда 2024 жылғы 31 тамызға жоспарланғаны, кейін 1 қыркүйекке ауыстырылғаны айтылған. Клубтың мәліметінше, бұл шешім "Астананың" УЕФА Конференция лигасының іріктеу кезеңіндегі матчтарына қатысуына байланысты 2024 жылғы 21 тамызда ресми түрде жарияланған.
"Қайрат" осыған байланысты клуб матчты кейінге қалдыруға қандай да бір жолмен кедергі келтірді деген мәлімдемелерді орынсыз деп санайтынын атап өтті.
"Сонымен қатар, 2024 жылы екі клубтың өзара іс-қимылына қатысты фактілерді еске салуды қажет деп санаймыз. "Астана" ФК Алматыда матчтарын өткізген кезеңде "Қайрат" ФК мамандары Алматының Орталық стадионындағы футбол алаңын дайындау және оған қызмет көрсету жұмыстарына тікелей қатысып, елордалық клубтың матчтарын өткізуіне қажетті жағдайларды қамтамасыз етті. Сондықтан "Қайрат" ФК Алматыдағы ойындары кезінде "Астана" ФК-ға ешқандай көмек көрсетпеді деген мәлімдемелер шындыққа сәйкес келмейді", – делінген клуб мәлімдемесінде.
Сонымен қатар, "Қайрат" 2024 жылы "Астанамен" болған өзара іс-қимылды тағы да еске салды. Сол кезеңде елордалық команда матчтарын Алматыда өткізген. Клубтың мәлімдеуінше, "Қайрат" мамандары Алматының Орталық стадионындағы футбол алаңын дайындау және оған қызмет көрсету жұмыстарына тікелей қатысқан.
"Қайрат" клубының мәліметінше, оның мамандары "Астананың" Алматыдағы матчтарын өткізуіне қажетті жағдайларды қамтамасыз еткен. Осыған байланысты клуб елордалық командаға қалада ойнаған кезінде қолдау көрсетілмеді деген пікірмен келіспейді.
17 қыркүйекте "Астана" өз алаңында Қазақстан Премьер-лигасының 27-туры аясында алматылық "Қайратты" жеңді. Кездесу алаң иелерінің 1:0 есебіндегі жеңісімен аяқталды.