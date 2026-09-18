2026 жылғы Азия ойындары: Қазақстан көгалдағы хоккейден Малайзия құрамасынан ұтылып қалды
Сурет: olympic.kz/Сали Сабиров
Қазақстан әйелдер құрамасы көгалдағы хоккейден Аичи-Нагоядағы (Жапония) Азия ойындарында алғашқы кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Топтық кезеңнің алғашқы ойынында Қазақстан құрамасы Малайзиямен кездесті. Матч 5:0 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.
Бұл Қазақстан құрамасының турнирдегі алғашқы ойыны болды. Ұлттық команда А тобында өнер көрсетіп жатыр. Бұл топта Қытай, Оңтүстік Корея, Бангладеш және Қытайлық Тайбэй құрамалары да бар.
Қазақстан құрамасы келесі кездесуін 21 қыркүйекте Оңтүстік Кореяға қарсы өткізеді.
Айта кетсек, ХХ жазғы Азия ойындарының ресми ашылу салтанаты 19 қыркүйекте өтеді. Аичи мен Нагояда ұйымдастырылатын жарыстар 4 қазанға дейін жалғасады.
Қазақстан атынан Азия ойындарына 559 спортшы қатысады. Қазақстанның Мемлекеттік туын дзюдошы Елдос Сметов пен үстел теннисінен ұлттық құраманың спортшысы Сарвиноз Миркадирова ұстап шығады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript