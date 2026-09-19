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Спорт

Әлемнің бірінші ракеткасы Оңтүстік Кореяда өнер көрсетеді

Әлемнің бірінші ракеткасы Оңтүстік Кореяда өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2026 17:01 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші, әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Оңтүстік Кореяның Сеул қаласында өтетін турнирге қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, турнирге сондай-ақ:

  • "Үлкен дулыға" турнирлерінің төрт дүркін жеңімпазы, әлемнің екінші ракеткасы, беларусьтік теннисші Арина Соболенко;
  • "Ролан Гаррос-2026" чемпионы, әлемнің бесінші ракеткасы, ресейлік теннисші Мирра Андреева;
  • "Үлкен дулыға" турнирлерінің алты дүркін чемпионы, рейтингте тоғызыншы орында тұрған польшалық теннисші Ига Швентек;
  • "Үлкен дулыға" турнирлерінің төрт дүркін чемпионы, әлемнің 17-ракеткасы, жапониялық Наоми Осака;
  • рейтингте 20-орында тұрған италиялық Жасмин Паолини қатысады.

Турнир 26-28 желтоқсан аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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