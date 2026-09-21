Қазақстандық спортшы Азия ойындарында ММА-дан тұңғыш рет қола медаль иеленді
Сурет: Instagram/sanzhar_adilov57
Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Санжар Әділов Жапонияның Айти–Нагоя қаласында өтіп жатқан ХХ жазғы Азия ойындарында қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы ММА-дан дәстүрлі стиль бойынша 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жүлдегер атанды.
Аралас жекпе-жек (ММА) Азия ойындарының бағдарламасына тарихта алғаш рет енгізілді. Осылайша, Санжар Әділов Азия ойындарында ММА-дан медаль алған алғашқы қазақстандық спортшылардың бірі атанды.
ХХ жазғы Азия ойындары Айти–Нагояда 2026 жылғы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді.
Бұған дейін 21 қыркүйекте Азия ойындарында бақ сынайтын қазақстандық спортшылардың жарыс кестесі белгілі болған еді.
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