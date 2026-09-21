Қазақстан футбол құрамасы Еуро-2027 іріктеу кезеңіне қатысу үшін Англияға барды
Сурет: Instagram/kff_team
Қазақстанның футболдан жастар құрамасы (U-21) Ұлыбританияға ұшып барды. Онда команда өзімен жасты еуропалық құрамаларға қарсы қатарынан үш сырт алаң кездесуін өткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz жазуынша, ұлттық құрама алғашқы ойынға дайындық ретінде уақытша база орналасқан Хай-Уиком қаласына барды. Қазақстанның жастар құрамасы қатарынан үш сырт алаң матчын өткізеді.
Алғашқы кездесу 25 қыркүйекте Вулверхэмптон қаласында Англия құрамасына қарсы өтеді. 29 қыркүйекте команда Корк қаласында Ирландиямен ойнайды. Ал іріктеу кезеңіндегі соңғы матчты 6 қазанда Молдова құрамасына қарсы Ниспорены қаласында өткізеді.
- Вулверхэмптондағы ойын қарсаңында Қазақстанның жастар құрамасы D тобындағы турнирлік кестеде соңғы — алтыншы орында тұр.
- Ал Англия құрамасы 19 ұпаймен D тобында көш бастап келеді.
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